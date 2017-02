Domácí tvrz? Nikoliv. Do Teplic si soupeři jezdí pro body

„Asi je to tady zakleté,“ hořekoval obránce sklářů Jan Krob po jarní premiéře se zachraňujícím se Brnem, která skončila plichtou 1:1.

Z osmi domácích partií Teplice vyhrály jen dvě. Po pekelném startu proti Spartě, Mladé Boleslavi, Slavii a Plzni přišly všednější zápasy, ale ani s papírově snadnějšími soupeři to nejsou bodové hody.

„Čekali jsme, že tyhle soupeře bychom měli zvládat. Je potřeba se nad domácími zápasy zamyslet. Musíme a chceme je zvládnout. Teď zkusíme přivézt něco zvenku,“ myslí Krob na pondělní duel v Boleslavi, „a potom doma někoho smést.“ První šancí je Jihlava, pak budou v teplické AGC Aréně hosty ještě Příbram, Liberec, Karviná, Slovácko, Bohemians 1905 a Dukla.

Venku skláři nastřádali o dvě výhry víc než doma, ale Krob tvrdí: „Nemyslím si, že náš herní projev je rozdílný. Možná někdy venku myslíme víc na zadní vrátka, ale do každého zápasu jdeme stejně.“

Šesté Teplice nad Brnem vedly po krásném průniku Filla, smolný vlastní gól Vondráška stav zremizoval. „Ztratili jsme dva body, ale každý se počítá. Není to žádná tragédie, je to první jarní kolo,“ nepanikaří záložník Martin Fillo. „Všichni jsme cítili, že to nebylo ideální. Moc dobře víme, že se musíme zlepšit.“

V čem hlavně? „Bylo to nervózní, něco tomu chybělo. Neměli jsme dostatek šancí. Musíme si vytvořit víc ofenzivních situací, abychom doma dali víc gólů, jeden je málo,“ uvědomuje si Fillo.

Pod trenérem Danielem Šmejkalem ze zpevnila defenziva sklářů, útočná fáze se ještě musí pilovat. „Největší chyba proti Zbrojovce byla naše předfinální a finální fáze. Obrana fungovala,“ pochvaloval si ji Krob; v zadní linii debutoval na stoperu Srb s australským pasem Šušnjar. „Saša vypadal dobře.“

Teplice doma střílí v průměru ani ne gól na zápas. To je bída. „Málokrát jsme se dostali do pokutového území,“ viděl i Krob. „Když už jsme byli v hodně lidech ve vápně, nepřišel dobrý centr, když tam naopak bylo lidí málo, centr přišel.“

Domácí výsledková nouze se možná podepsala i na návštěvě jarní premiéry, přišlo jen 2 516 diváků. Průměr na Stínadlech je 5 108 lidí na zápas. „Scházelo nám víc uvolnění, to se vztahuje k tomu, že jsme hráli první utkání po 2,5 měsících,“ míní Šmejkal. „Ale hráči na hřišti nechali všechno a věřím, že se příště uvolníme.“

Uvolněte se, prosím!