Rozjeté Slavie se drží nadšení. Bude to stačit na Ligu mistrů?

Vždyť na poslední utkání před ostrou sezonou přišlo 12 tisíc fanoušků, byl to hukot a zpívaly se chorály. „Z toho jsem byl v šoku. Úžasný,“ pravil kapitán Milan Škoda.

A hlavně: Slavia převálcovala 4:1 soupeře z Nice, čili třetí tým poslední sezony francouzské ligy.

Samá pozitiva, nemyslíte? Až by se chtělo varovně připomenout, že sebelepší příprava ještě nezaručuje úspěch v ostrých zápasech. Však to odkýval i trenér Jaroslav Šilhavý: „Nepřeceňujeme to, nešlo o body, ale skalp takového soupeře se určitě cení.“

Jisté je, že Slavie se drží nadšení, které si hýčká od minulé sezony. Konkrétně od zářijového příchodu kouče Šilhavého, který ještě neprohrál jediný ligový zápas a vrátil do Edenu titul. Během léta od čínských majitelů dostal delikátní možnost, jak mistrovský kádr vyšperkovat velkými jmény.

Minimálně zkušený portugalský režisér Danny zatím vypadá slibně. „Mám za sebou teprve třetí zápas a vím, že můžu hrát ještě lépe,“ řekl po nedělní generálce. Má výborný první dotek s míčem i vizi, je důvtipný a přesný. Proč by ho taky devět let chválili v Zenitu Petrohrad?

Ze zvučných posil zatím tápe Halil Altintop, jenž má odkrouceno patnáct sezon v bundeslize. Turecký záložník kazí, je poměrně zabržděný. Poslední test ani nezačal v základní sestavě. Vůbec to bude pro Šilhavého dilema, jak mužstvo poskládat. Na jednu stranu má obrovský výběr, zároveň se však musí hned napoprvé trefit. „Mám jasno tak na šedesát sedmdesát procent,“ naznačil, že v následujících dnech bude řešit dost otazníků.

Bude hrát na místě defenzivního záložníka mladý reprezentant Souček, nebo hrdina minulé sezony Ngadeu? Získá pevnou pozici ukrajinský veterán Rotaň? Co s bourákem Van Burenem, který odehrál fantastický poločas proti Nice? Co když špílmachr Hušbauer nenajde formu? A neurazí se Altintop, pokud z něj bude náhradník?

Do startu zbývá přesně týden a je docela pravděpodobné, že jména v sestavě budou často rotovat.

Slavia hned v prvních zápasech pozná pravdu. Bude muset vyřadit buď Alaškert Jerevan, nebo BATE Borisov (dnes večer se hraje odveta, první zápas skončil 1:1), aby se dostala do 4. předkola Ligy mistrů. V tu chvíli bude mít jistotu, že podzim stráví minimálně v základní skupině Evropské ligy, pokud by se tedy následně rozplynul sen o samotné Lize mistrů.

Během července a srpna slávisté musí zvládnout ještě pět ligových kol, což je zápřah.

Stejné výzvě bude čelit také Plzeň, která v přípravě vrávorá. Dnes zkusí po dvou porážkách chytit balanc s anglickým Watfordem, pak už půjde rovnou do kvalifikačního souboje proti Steaue Bukurešť.

Slavii porážky netrápí. Vypráskala Žilinu i Nice, přemohla anglický West Bromwich Albion, remizovala s Krasnodarem i Celtikem Glasgow. Nálada je výborná, což dokumentuje momentka z nedělního podvečera, když na posledních pět minut vyběhl chorvatský záložník Alvir. Jmenovku na dresu měl překrytou samolepkou a místo svého příjmení mu tam spoluhráči napsali fixkou Klavír.

Vlastně zbývá jen odpovědět na otázku: jak dlouho si Slavia dobrou náladu udrží?