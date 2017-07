Hašek: Spartě nezávidím. Když se do toho vžiju, tak mě bolí břicho

Ale zpět k ryze fotbalovým záležitostem: Bohemians na Letné nebyli slabším týmem, využili toho, že Sparta není v pohodě.

„Cítili jsme velkou šanci uspět,“ potvrdil kouč Hašek. „Věděli jsme, že Sparta po těch obrovských změnách působila nesehraně, v podstatě bez organizace. Bylo znát, že hráči na sebe nejsou zvyklí a utkání v Bělehradu, které jsme viděli, náš odhad ještě upevnilo.“

Klokani na Letné prohrávali od šestnácté minuty, když David Lafata proměnil penaltu po faulu Lukáše Hůlky na Tal Ben Chaima. Ve zbytku duelu nicméně domácím nedovolili žádnou větší šanci a dvě minuty před koncem zásluhou Michala Šmída vyrovnali.

Mysleli jste i na tři body?

Připravovali jsme se na to, že bychom tady rádi zvítězili. Bohužel jsme byli limitovaní tím, že jsme neměli k dispozici tři hráče, kteří působili ve Spartě (Hašek ml., Reiter, Budinský), plus dlouhodobě zranění jsou Krch s Lutsem. Přesto jsme cítili, že když budeme dobře organizovaní a budeme držet nulu, že by domácí mohli trochu víc znervóznět.

Co čekat od Sparty? Nevěděl jsem, co čekat od nás „Nemáme za sebou ideální přípravu a hráli jsme minimálně bez pěti hráčů základní sestavy. Měl jsem starosti víc sám se sebou než se Spartou,“ přiznal trenér Martin Hašek. „Bylo vidět, že Sparta nemá úplně zbraně, aby nás systémovou hrou přehrála. Spíš jsme si museli dát pozor na individuální chyby a vzájemně se zajišťovat. Sparťani neměli prostor, obehrávali to ze strany na stranu a my jsme se stíhali posouvat, zdvojovali jsme se, zvládali jsme náběhy,“ těšilo kouče Bohemians.

Situaci vám ale ztížil pokutový kop už po čtvrthodině hry.

Udělali jsme to hloupě, Lukáš (Hůlka) se rozhodl míč přebírat místo toho, aby ho dal z vápna pryč. Pak si to dal dlouhé. Tu svou chybu chtěl napravit a už pohyb nezastavil. Penalta byla od nás vlastně dárek a překazila nám plány, měli jsme to postavené na tom, že dlouho budeme držet nulu.

Přesto jsme dokázali i v průběhu první půle reagovat na držení míče Sparty rychlými protiútoky. Především přes Tetteha, který se prosazoval. Měli jsme příležitosti, nejprve jít do vedení, poté i na vyrovnání.

Prohrávali jste, ale špatně jste nehráli. Co jste v takové situaci řekl hráčům v kabině o přestávce?

O poločase jsme zachovali klid, snažili jsme se hráčům říct, že výkon je v pořádku a že když budeme takhle pokračovat, tak odměněni být můžeme. Že není třeba toho moc měnit. To se v podstatě dělo, už jsem jednou po standardce skákal a zvedal ruce. V jednom okamžiku jsme měli obrovské štěstí při té tyčce Plavšiče. To byla hezká individuální akce, nestačili jsme ho zavřít a obstřeloval to. Ale byl to jediný moment v utkání, kdy jsme měli vyloženě štěstí. Vše ostatní jsme si odpracovali.

Nemohli jsme ho vystřídat jen proto, že má málo natrénováno, řekl Hašek o Tettehovi Nový útočník Bohemians se zranil a zápas nedohrál „Benjamin nebyl kondičně úplně připraven. Přišel před devíti, deseti dny, od května nehrál. Zvažovali jsme, zda ho nasadit. Ale pak jsme viděli jeho sílu, jeho možnosti a dali jsme ho do základní sestavy, ač jsme věděli, že nám veškerý potenciál neodhalí. Myslím, že jste viděli, že z něj sparťané měli velký respekt. O poločase jsme ho nemohli vystřídat jen proto, že má málo natrénováno, takže jsme ho tam nechali. A to si teď zpětně vyčítám, zranění kotníku (výron) si udělal sám.“

Odpracovali jste si také vyrovnávací gól v 88. minutě, Šmíd dorážel střelu Dostála ve skluzu.

Šli jsme za gólem. Jsme šťastní za remízu, škoda penalty. Přesto převládá jednoznačně pozitivní nálada a radost. Pro nás je úspěch na Spartě remizovat a jsem rád, že jsme vstřelili gól, protože bylo spoustu zápasů, v kterých jsme gól nedali...

Hráčům jste za výhru sliboval špekáčky, budou i za remízu?

Za bod o špekáčkách nebyla řeč, ale poradíme se s realizačním týmem a budu prosazovat, že za bod bychom mohli jeden upéct.

Jeden na celé mužstvo?

Jeden pro každého.

Stává se z Michala Šmída specialista na Spartu? Už proti ní vstřelil třetí branku.

Nevím, jestli na první pohled Michal působí jako specialista na Spartu. Možná ne, ale fakt je, že při těch standardních situacích jde za gólem. Kluci zachovali klid, Dosty (obránce Dostál) dokázal prostřelit blok a já si řekl: „Dobíhejte!“ No a když si to pustím zpětně, tak sparťané nedobíhali a my jsme dobíhali. Michal, ač je stoper, si pro to došel. Pak to měl už jednoduché. Trénoval jsem Romana Hubníka a ten to měl dost podobné, když šel na standardku, tak šel jako pitbul.

Nový projekt Sparty si hned na začátku připsal dva neúspěšné výsledky. Co na její situaci říkáte?

Omlouvám se, nechtěl bych se vyjadřovat k tomu co se děje na Spartě. Spíš bych mluvil o Bohemce. Ale obecně řeknu, že když se začne něco budovat, tak je vždy příjemné a uklidňující, když přijdou rychle dobré výsledky. Vůbec tu situaci nezávidím, když se do toho vžiju, tak mě bolí břicho.