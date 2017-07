Při zraněních nepomůže. Bek Janža odchází z Plzně hostovat na Kypr

Janža přišel do Plzně v zimě z Mariboru, ale do sestavy se dostal jen při absenci Limberského a připsal si pouze tři ligové starty. S týmem českého vicemistra už na soustředění neodcestoval. Do Pafosu si ho vyhlédl slovinský trenér, který jej vedl během angažmá v Domžale.

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

„Transfer Erika už byl rozpracovaný před začátkem soustředění. Jsme si vědomi, že se nám na soustředění zranilo několik hráčů, ale v této situaci již nešlo nic změnit,“ uvedl pro klubový web generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

„Erik sám cítil, že potřebuje větší herní vytížení, než tomu bylo v minulé sezoně. Proto jsme se domluvili na tom, že půjde na roční hostování. Zájmem hráče i naším je, aby pravidelně nastupoval,“ dodal Šádek.

V přípravném utkání s Fürthem zranil Limberský, který vinou svalového poranění zmešká podle předpokladů pět a více týdnů. Podobná pauza čeká rovněž stopera Romana Hubníka, jenž v úterý odkulhal z předzápasové rozcvičky. Kovařík se zranil na tréninku a se zlomeným kotníkem musí na operaci.