Už je to dlouhé, těším se domů za rodinou, hlásí ze Španělska Hořava

Prozraďte, jak si krátíte čas mezi tréninky na soustředění?

Mám tady dvě knížky. Občas se podívám na nějaký film na tabletu nebo třeba mimo trénink zajdu do posilovny či na regeneraci. Je to tak nějak stále dokola.

Co právě teď máte rozečteno? Jaký je vůbec váš oblíbený žánr nebo autor?

Hodně se ke knížkám vracím, je toho více. Mám rád třeba i duchovní literaturu, mým oblíbeným autorem je například Hoššo. Občas čtu i nějaké detektivky.

Mezi fotbalisty jste v tomhle asi výjimka. Jak se na vás dívají ostatní?

Podle mě je tu více kluků, kteří si nějakou dobrou knížku přečtou, třeba Patrik Hrošovský. I Honza Kovařík, ale ten už má jednu knížku rozečtenou asi rok, takže se mě spíš vyptává na ty moje. (úsměv) Asi už mě takhle ostatní berou, je to v mém případě dlouhodobé.

Co naopak? Zahrajete si s nimi občas FIFU na PlayStationu?

Dřív jsem ji hodně hrával, ale od té doby, co máme děti, na to už není čas. PlayStation doma nehraju a na pokoji ho ani nemám. V ruce už to určitě nemám, nicméně problém s tím nemám, a kdyby na to přišlo, také si tady zahraju.

Máte dvě malé děti, jak snášíte odloučení od rodiny?

Samozřejmě si píšeme a voláme. Musím říct, že tyto dvě soustředění po sobě jsou náročnější pro všechny, co máme rodiny. Ale k fotbalu to prostě patří. Musíme to nějak skousnout, ale je pravda, že už to je dlouhý a těším se domů.

Děti se vám narodily v Plzni. Cítíte se už po letech aspoň trochu jako Plzeňák, nebo jste doma pořád na Hané?

Ano, obě děti jsou z Plzně a i já už se trochu jako Plzeňák cítím. Ale přece jen, v budoucnu chci žít na Moravě, kam se teď dostanu tak dvakrát za rok. Na západ Čech se ale pak budu rád vracet na výlety.

Raději pivo, víno nebo slivovici?

(směje se) Abych řekl pravdu, i když moc alkoholu neholduju, tak si občas dám pivo i víno. Slivovici nejméně, tvrdé totiž moc nepiju. Ale manželka je z jihu Moravy od Hodonína, tam slivovici dělají domácí a ta je vážně moc dobrá.

Pojďme k fotbalu. Do jarní části nejvyšší soutěže půjdete v roli ligového lídra. Může vám zkušenost, že už tu roli znáte z let minulých, pomoci?

Myslím, že těch faktorů bude víc, tohle bude jen jeden z mnoha. Velkou důležitost bych tomu nedával, taky ostatní týmy mají zkušené hráče, kteří už tituly vyhráli.

Bude to letos o to složitější, že nemáte v patách jen Spartu, ale i Slavii?

Zrovna dneska jsem nad tím přemýšlel, že to poslední roky bylo jen o bití se se Spartou. Teď k tomu přibude i Slavie, takže asi ano. Tři týmy budou bojovat o titul a bude to složitější.

Vám osobně zase přibyla ve středu pole konkurence – Andreas Ivanschitz. Budete teď mít složitější cestu do základní sestavy?

To se uvidí. Já se spíše furt peru o pozici níže než Andy, můžu nastupovat i jako ofenzivní záložník. Konkurence je tu stále velká, máme tu skvělé střední záložníky, Kubu Hromadu, ale třeba i Míšu Hlavatého. Ten sice nemá moc zkušeností, ale vypadá velice dobře. Konkurence je veliká, ale jsme tým a musíme spolupracovat. Spíše se soustředím na sebe, abych podával dobré výkony v tréninku i v zápase. Beru to tak, že bude záležet jen na mně.

Co vůbec říkáte na to, že do Viktorky přišel rakouský fotbalista, ostřílený tolika zahraničními soutěžemi?

Já si myslím, že je to skvělé nejen pro Viktorku, ale i pro českou ligu. Fotbalově je na tom výborně, ale i jako člověk je skvělý. Je zkušený a může nám přinést do kabiny a na hřiště rozhodující faktor.

Kdybyste měl označit váš pocitový stav krátce před startem ligy, co to bude – nabuzení, očekávání, nervozita...?

Ještě máme necelé dva týdny do startu. Ale momentálně je to spíše takové napětí, jak to vůbec dopadne, jaká bude základní sestava. Bude fajn, až to začne.