Pivarník: Až na výsledek generálky, jsme se soustředěním spokojeni

„Chtěli jsme vyhrát, takže jsme zklamaní. Už je to ale taková tradice, že ty generálky úplně nezvládáme,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web záložník Tomáš Hořava.

Pro dokreslení jeho slov je třeba dodat, že viktoriánům nejdou zejména zimní zápasy. Před rokem podlehli Těreku Groznyj dokonce 0:3 a zápas s ruským Krasnodarem v únoru 2015 skončil také 0:2.

Přípravné zápasy Přehled duelů v zimě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v zimní přestávce. Více zde.

V obou těchto případech pak ale plzeňští fotbalisté slavili zisk mistrovského titulu. A nikdo z nich by se určitě nezlobil, kdyby to vyšlo i do třetice.

Do ligové premiéry zbývá přesně týden. „Doufám, že proti Příbrami to bude lepší,“ vyslovil Hořava svoje přání, ale nechce to sedět se založenýma rukama a čekat, že forma přijde sama. „Měli bychom si rozebrat chyby a poučit se z nich. Pokud chceme být v lize úspěšní, měli bychom takové zápasy zvládat,“ doplnil 26letý záložník, jenž byl i u předchozích dvou titulů.

„Letos to bude složitější, protože zatímco v předchozích sezonách jsme bojovali jen se Spartou, teď do toho zasáhne i Slavie,“ očekává Hořava pořádně těžké jaro.

„Až na výsledek generálky, jsme se soustředěním maximálně spokojeni,“ nepřikládal plzeňský trenér Roman Pivarník porážce s korejským soupeřem.

Nepřeceňoval však ani předchozí vítězství. „Jsem za výhru rád, ale nijak extra to neřeším. To podstatné přijde až v mistrovských utkáních,“ říkal trenér Viktorie po zápase s dánským Odense BK (2:0).

V pátek se přesouvali ze Španělska domů do Plzně, kde už se příští týden budou chystat na start jarních ligových bojů. V premiéře přivítají v sobotu 18. února od 18.45 hod. Příbram. A hned pak je čekají dva těžké zápasy venku, na hřišti druhé Slavie a čtvrtého Zlína.

„Přechod do české zimy nebude jednoduchý. Hrací plochy mohou být těžší, ale akceptujeme to. Musíme udělat všechno pro to, aby nenastaly komplikace,“ doplnil Roman Pivarník před návratem do Čech.