Hektický týden Havla: přestup do Plzně a kapitánská páska v přípravě

„Bylo to velice náročné, tempo bylo vysoké. Soupeř měl urostlé hráče a tím, jak byli fotbaloví, mě překvapili. Bylo to ale vyrovnané, více by zápasu slušela remíza,“ říkal Milan Havel po sobotní porážce 1:2, v níž odehrál celých 90 minut na postu levého obránce. Navíc s kapitánskou páskou na své paži.

„Určitě mě to bude stát něco do kasy, on si mě Koza (pokladník Matúš Kozáčik - pozn. aut.) zkasíruje. Trošku se toho i bojím,“ usmál se mládežnický reprezentant, který se v dresu Viktorie potká i s parťáky z jednadvacítky Aleši Matějů a Čermákem. Odchovanec Bohemians ale dobře zná i další hráče, vždyť má v nejvyšší soutěži odkopáno 53 zápasů, v nichž dal dva góly.

„S ostatníma klukama se známe ze hřiště jako se soupeři,“ pokračoval Havel, jehož přestup se upekl po úterní přípravě s Fürthem, v níž se zranili Hubník s Limberským a Kovařík musel na operaci kotníku. „V úterý večer mi volal manažer, pak se to tak zhruba dva dny řešilo mezi kluby, naštěstí se rychle dohodly,“ těšilo talentovaného beka.

S novými spoluhráči už pak sledoval los 3. předkola Ligy mistrů, který jim přisoudil na úvod do bojů v pohárové Evropě rumunský FC Sport Bukurešť (dříve Steaua). „Z těch soupeřů se těžko vybírá, mohli jsme chytit i horšího. Bude to náročný protivník, ale zvládnout to můžeme,“ okomentoval to Havel.

V létě měl o jeho služby zájem i švýcarský Young Boys Bern, kde mohl nahradit plzeňského odchovance Jana Lecjakse. Nakonec ale skončil ve Viktorii. „O takové nabídce jsem nemusel vůbec přemýšlet. Je to velký kariérní posun,“ vyznal se mladík, který hraje ligu tři roky. Jenže z Bohemians 1905 byl zvyklý hrát spíš o záchranu. Teď má tedy před sebou nové výzvy. „Myslím, že jsem na to připravený, hodně se těším a věřím, že to zvládneme.“

Za vrchol kariéry považuje nedávné mistrovství Evropy do 21 let. „Byl to obrovský zážitek, velká zkušenost. Přijelo nás podpořit mnoho lidí. Stadion a celé zázemí bylo skvělé,“ zasnil se při vzpomínce. Teď to může přebít s Plzní účast v pohárové Evropě.