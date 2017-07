Konec čekání. Plzeňští fotbalisté v ligovém startu přivítají Duklu

„Čekají nás v rychlém sledu čtyři těžké zápasy a potřebujeme je zvládnout co nejlépe. Máme kvalitní kádr a nebojíme se dát příležitost dalším hráčům, kteří do utkání v Rumunsku třeba nezasáhli. Navíc jsme si z Bukurešti přivezli i pár šrámů,“ naznačil trenér Vrba.

I pro něj to nyní bude emotivní chvíle a velký návrat. Ve Štruncových sadech koučoval Plzeň naposledy 10. prosince 2013 při vítězství nad CSKA Moskva v posledním utkání základní skupiny Evropské ligy.

Teď se vrací po třech a půl letech. „Těším se moc!“ vzkázal Vrba fanouškům. „Věřím, že přijde opět hodně diváků, jak to v Plzni bývá v posledních letech zvykem. A jak si to pamatuji i já. Snad nás přivítá zaplněný stadion a to pro nás bude ještě víc motivující, abychom zápas zvládli,“ prohlásil plzeňský trenér.

V sedmi uplynulých domácích ligových zápasech Viktoria s Duklou neprohrála, na to chce navázat. „Ale bude to zatraceně těžké utkání,“ varoval záložník Daniel Kolář. „Dukla je na tom fotbalově i fyzicky výborně. Pro nás může být malinko výhoda, že jeden ostrý zápas už máme za sebou. A hlavně doufám, že jsme z minulosti všichni poučení a připravení přepnout z pohárů na domácí soutěž.“

Podle Vrby se jeho hráči musí nachystat hlavně na rychlé protiútoky a kombinační um Dukly. „Za poslední tři roky tam udělali obrovský kus práce, především v útoku hraje Dukla velice dobře. Ale my chceme doma vyhrát, to i nám velí hrát ofenzivně,“ plánoval Vrba.

Ligová premiéra v plzeňském dresu čeká levého beka Milana Havla. „Už se hrozně těším. Tenhle stadion se mi strašně líbí, lidi jsou tady skvělí,“ svěřil se 22letý Havel, který v úterý zvládl celý zápas v Bukurešti.

„Tým je tady super, rychle jsem zapadl. A taková konkurence je pro každého dobrá. Je to důvod na sobě pořád pracovat a zlepšovat se, neustále přesvědčovat trenéra, že si šanci zasloužíte,“ mínil Havel.