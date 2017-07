Chorý už dělá binec na hrotu. Pod něj chce olomoucký kouč Jílek posilu

V přípravném utkání proti Šamorínu, slovenskému druholigistovi, nejdřív proměnil penaltu po faulu na Moulise střelou doprostřed branky. A pak ještě nachystal palebnou pozici Šimonu Faltovi, který dělovkou ze střední vzdálenosti na přední tyč zvýšil poločasové skóre na 2:0. Na konečných 3:0 ve druhé půli upravil Bidje Manzia, když po centru Surzyna měl v pokutovém území spoustu času. „Konečně to využil!“ zatleskal obvykle zbrklému spoluhráči Chorý už na tribuně.

Trenér Václav Jílek svou hlavní ofenzivní oporu po poločase šetřil.

Zápas skončil o čtyři minuty dřív, neboť v lijáku nemělo smysl moknout. „Jsem rád, že jsem hrál první poločas,“ usmál se suchý Chorý.

Jedna ze tří opor, která prodloužila smlouvu na Hané. Stejně jako záložník Plšek a stoper Radakovič.

„Důležití hráči. Chtěli jsme osu udržet,“ těší Jílka, že ačkoli Sigma stále nepředstavila nového majitele, pojistila si svou budoucnost.

Šamorín navrátilce do české první ligy neprověřil. Modří si vyzkoušeli, jak se otevírá konzerva. Nepříliš dobře, nemáte-li kvalitní otvírák.

Středový záložník David Houska, motor olomoucké hry, sice ví, co udělat s míčem, ještě dřív než ho převezme a je tak o myšlenku napřed, což v první půli znázornil parádní kolmicí do vyložené šance Pavlu Moulisovi, ale podobných průnikovek by Sigma potřebovala víc. Tím spíš, že šance ledabyle spaluje nejen Moulis. Martin Hála, přeškolený z obránce na křídlo, pěknou střelou pohladil břevno.

„Dlouhodobá nemoc,“ povzdechl si Jílek. „Máme typy hráčů, kteří nakládají s šancemi lehkovážně. Je čtrnáct dní do ligy, chceme pracovat na finální fázi. Ale není to otázka měsíce, byť tohle už říkám rok a půl a zatím se nám nedaří tak zlepšit, abychom byli efektivní. Utkání jsme ale měli pod kontrolou.“

Šamorín dopředu nepředvedl nic, jen jednou musel brankář Reichl zasahovat po střele přes zeď. A to jen proto, že po své chybné rozehrávce spoluhráč zatáhl za brzdu a fauloval. „Byla to malá prověrka defenzivy, ale záměr byl spíš si vyzkoušet věci do ofenzivy. Chceme uplatňovat některé principy, které se dařily. Až na finální fázi. Prověrkou budou hlavně dva zápasy na soustředění,“ připomíná Jílek středeční utkání v polské Opalenici proti Maccabi Haifa a sobotní s Omonií Nicosia. „Kvalitní soupeři, co byli v Lize mistrů, nás dobře prověří.“

Po sobotním domácím zápase zúžil kádr o dva mladé odchovance: záložníkům Antlovi a Ambrozkovi hledá klub hostování. „Po soustředění se budeme bavit o případném dalším zužování,“ pověděl Jílek s tím, že by ještě chtěl tým posílit. „Aktivní jsme, ale je otázka, co si můžeme dovolit. Pořád se snažíme zvýšit konkurenci hlavně na pozici podhrotového hráče. Kdyby tam možnost byla, šli bychom po ní.“

Sigma na hostování s opcí už přivedla defenzivního záložníka Michala Obročníka, stopera Romana Poloma a útočníka Zdeňka Linharta. Nejblíže do sestavy má Obročník. Nováčka čeká za dva týdny ostrý start sezony: v Mladé Boleslavi, pak hostí Liberec, jede do Plzně.

„Na chycení hezké,“ ušklíbne se Chorý. „Hned uvidíme, jak na tom jsme,“ doplní Jílek. Věří, že Sigma bude mít rychlý přechod do útoku a návrat mezi domácí elitu se jí vydaří. Obavy ze třetího sestupu v řadě si v Olomouci do hlavy ani nepouští.