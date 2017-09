Sympatické výkony, ale Karvinští stále nestřílejí góly. A nebodují

Také proti Spartě se Karvinští dostávali do slibných příležitostí. Leč jako obvykle je zahazovali... Svoje šance neproměnili Lukáš Budínský a dvakrát Eric Ramirez, který poprvé nastoupil v útoku, a to místo zraněného Tomáše Wágnera.

„Uspět mohl i Kalabiška při své střele hlavou,“ uvedl karvinský trenér Jozef Weber. „Opakovaně podáváme sympatické výkony, ale bohužel nám to nejde v koncovce. Když nedáváme góly, tak je jasné, že máme problémy s výsledky.“ A na tom se shoduje celý tým.

274 minut už nedali fotbalisté MFK Karviná gól. Minulé tři zápasy vyšli naprázdno. góly dali Karvinští v šesti kolech ligy, ze všech celků. 4 spolu s Brnem nejméně.

„Stále jsme ty góly nevyřešili, stále se v koncovce trápíme,“ prohlásil karvinský záložník Marek Janečka. „Samozřejmě jsme naštvaní z další prohry, ale ještě horší je, že jsme znovu nedali gól,“ prohlásil karvinský brankář Martin Berkovec po utkání se Spartou.

Na rozdíl od médií a spousty lidí kolem neřešil, že mu dal gól Tomáš Rosický. „Ani jsem nevěděl, kdo střílel. A ani nevím, jestli to tak chtěl. Reagoval jsem, až když jsem viděl míč nad sebou,“ podotkl Berkovec. Při druhém gólu, Hovorkově, pak protestoval, že si soupeř míč přistrčil rukou. Sudí Nenadál to však neviděl. Minule, když Karvinští doma remizovali se Spartou 1:1, rozhodčí nechali sparťany skórovat z postavení mimo hru, a tak Karviná přišla o cenné vítězství. Tentokrát by jim neuznaný Hovorkův gól nepomohl ani k bodu.

„Takže, jestli byla ruka, nebo ne, je jedno,“ povzdechl si Berkovec. „Hlavně jsme ze začátku zápasu byli zalezlí, to bylo šílené.“

Trenér Weber poprvé v sezoně změnil sestavu. Kvůli žlutým kartám nemohl nastoupit Jan Šisler, jehož nahradil uzdravený Lukáš Budínský. Nehrál ani zraněný útočník Tomáš Wágner, místo něhož byl na hřišti Venezuelan Eric Ramirez. A na lavičce zůstal krajní záložník Peter Štepanovský, přičemž příležitost dostal Bojan Letič.

„Wagi chyběl, protože předtím byl pořád v základu, ale Eric ho nahradil dobře,“ uvedl Martin Berkovec. „Šance jsme zase měli stejně jako předtím, jenže my gól nedáme, ať je na hřišti kdokoliv.“

Berkovec odmítá, že by Ramirez při svých dvou příležitostech doplatil na své mládí, je mu devatenáct let. „V zahraničí i mladíci z takových šancí branky dávají... Chápu, že jsme hráli na Spartě, že byla slušná návštěva, ale hraje ligu. Nemůžeme rozlišovat, jestli je někdo mladý, nebo ne.“

A tak góly jsou pořád obrovským karvinským problémem. Trenéři i hráči koncovku řeší, pilují zakončení. Zatím však marně. Karvinští mají na kontě pouhé čtyři góly z šesti zápasů. Spolu s Brnem jsou na tom v lize střelecky nejhůře.

Tomáš Rosický ze Sparty se raduje z gólu proti Karviné.

„Už nás to ...,“ použil Berkovec ostřejší výraz. „Čtyři góly jsou málo. My je potřebujeme dávat, protože jinak nemůžeme mít body. Hlavně doma se musíme prosazovat, ale ani to se nám nedaří.“

Karvinští v sobotu od 17.00 hostí Sigmu Olomouc. Jak může trenér Weber hráče před dalším utkáním povzbudit?

„Máme se o co opřít, o ty výkony,“ tvrdí Jozef Weber, který stále nechce dělat paniku. „Ale je to o hlavách. Hráči musejí být klidní. Je to sport. Věřím, že se k nám úspěšná koncovka vrátí. Máme fotbalisty, kteří umějí střílet góly, ať už Budínský, nebo Kalabiška - a snad se do sestavy po zranění vrátí Wágner. Ten střelecký potenciál v našem týmu je. Věřím, že s Olomoucí, ale pak i s Brnem uspějeme.“

Karvinští v minulé sezoně během úvodních šest kol nastříleli 11 gólů a střelecky naprázdno vyšli nejvýše ve dvou zápasech za sebou.