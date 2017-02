Nechceme stále opakovat slovo záchrana, říká brněnský trenér Habanec

Fotbalový soubor trenéra Habance, který se v tabulce schovává na čtrnácté příčce, zahájí druhou půlku sezony v sobotu v 15.30 na hřišti Teplic. „Chceme se prezentovat jinými výkony a hlavně jinými body, než tomu bylo na podzim,“ zavelel 47letý trenér.

O čem všem Habanec hovořil?

Cíle

„V kabině máme jeden vnitřní, který jsme si dali. Nechceme mít nos nahoře, že budeme hrát o pohárová místa, to by bylo hodně scestné. Nechceme ani neustále opakovat slovo záchrana,“ povídal Habanec. „Z toho vyplývá, že se chceme pohybovat ve středu tabulky. To je náš cíl,“ vytyčil.

„Co se týče bodů, je to dosažitelné. Ale také víme, co dělá s týmem, když máme na dostřel týmy pod námi,“ upozornil kouč Zbrojovky, která má na sestupovou pozici dvoubodový náskok.

Kádr

Zatímco ve druhé polovině podzimní části Habanec zoufal nad úzkým kádrem, nyní se situace otočila. „Máme příjemné starosti,“ pokývne. „Na podzim jsme měli kolikrát problémy s výběrem, které hráče si vezmeme z juniorky na pomoc. Teď musím odčlenit tři hráče, aby nás bylo 16 do pole a dva brankáři.“

Změny

Ze základní sestavy pláchl Brňanům do Teplic pouze drobný dříč Hyčka. Naopak Zbrojovka ulovila stopera Pavlíka, levého beka Jablonského a nigerijského sprintera Ashirua. Zcela fit je Konžan Litsingi a prověřený vůdce Zavadil.

Rozdíl oproti podzimu? „Stačí říct kvalita,“ sdělil Habanec. „Co se týče ofenzivy a defenzivy, je to rovnoměrné.“

Příprava

Osm duelů – tři výhry, tři remízy, dvě prohry. 35 hráčů. Desetidenní soustředění v Turecku. „Jsem přesvědčen, že jsme na ligu připravení. Ale zhodnocení uděláme po třech kolech. Umělá tráva, přípravné zápasy a liga je jiný druh sportu,“ podotkl Habanec.

Podle fyzických testů jsou na tom Brňané lépe než v létě. „S naším kondičním trenérem udělali hráči progres, v bězích na 10 a 30 metrů jsme se výsledkově zvedli o dvacet procent,“ pravil Habanec. Výsledky testů mu připomenul „našeptávač“ a šéf klubu Václav Bartoněk, jenž při předsezonní tiskovce seděl v ústraní.

Vize

Už po letním příchodu do Brna avizoval bývalý kouč Slovácka či Ústí nad Labem atraktivnější a ofenzivnější podívanou. Podobnou vizi chce razit nejen při domácích zápasech. „Koncepce tak hovoří, nechceme zaparkovat autobus. Chceme být na míči, vytvářet si prostor, abychom byli schopní soupeře ohrozit,“ přiblížil Habanec. Nákopy a jednoduchost? „To ne. Nechceme překopávat obranu. Jsem přesvědčen, že máme kvalitu na to řešit situace kombinačně.“

Vstup do ligy

První brněnská výzva – Teplice a jejich precizní defenzivní hráz. „Měly to jako prioritu. Poslední týdny, co soupeře sleduju, je ale blok posunutý. Víc se snaží tlačit do útočné fáze,“ vypozoroval Habanec, jenž řeší v sestavě poslední otazníky. Nový stoper Pavlík dává do kupy natažený stehenní sval. Štohanzl – přes zimu přeškolený pravý bek – dohání tréninkové manko.

Veteráni a rozestavení

Už nyní je pravděpodobné, že Zbrojovka získá ligový primát. Ve středu pole by vedle sebe měli kooperovat brzy 36letý Polák s 38letým špílmachrem Zavadilem. Zbrojovka s nimi vyrukovala už v generálce proti Sheriffu Tiraspol. „Zkušeností mají hromadu. Může dojít ke změnám vzhledem k soupeři nebo průběhu zápasu. Jejich spolupráce není špatná, když si oba plní povinnosti,“ poznamenal kouč.

Zbrojovka chce také z rozestavení 4–2–3–1 častěji přecházet na ofenzivnější 4–3–3. „Je to dáno typologií hráčů. V útočné fázi by 4–3–3 mělo být to, k čemu spějeme.“

Evropa

V ligové tabulce odděluje Zbrojovku od pohárových příček oceán bodů. Do Evropy by mohli Brňané nakouknout přes domácí pohár, v němž vyhlíží čtvrtfinále. Ze soutěže už vypadla favorizovaná Sparta s Plzní. „Pohár je spíš bonus navíc. Jednoznačně si musíme splnit cíl v lize,“ připomněl trenér.