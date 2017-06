Laštůvka by byl pro Slavii ideální, míní její bývalá opora Vaniak

Má bohaté zkušenosti ze zahraničí, hrál evropské poháry, dlouhá léta působil v reprezentaci. Kam přijde, je lídrem.

„Je to hotový gólman. Za sebou má velké a těžké zápasy, určitě by zvládl předkola Ligy mistrů suverénně a mohl by pomoct i k dalšímu titulu,“ myslí si Martin Vaniak.

„Vůbec se nemusíme bavit o jeho kvalitách. V jeho věku už se z ničeho nesesype, zkušenosti mluví pro něj. Pro Slavii by byl přínosem,“ tvrdí další slávistická legenda Pavel Kuka.

„Je v těch nejlepších letech, podle mě výborný gólman. Pro Slavii by byl určitě velkou posilou,“ říká její bývalý obránce Jan Suchopárek.

Laštůvkovi sice bude za necelý měsíc pětatřicet, ale v lize patřil v uplynulé sezoně mezi nejlepší. Do Česka se loni vrátil po dvanácti letech za hranicemi. Na Ukrajině hrál za Šachtar a dlouho působil v Dněpropetrovsku, vyzkoušel si angažmá na ostrovech i v bundeslize.

Loni odchytal výbornou sezonu v Karviné. Nováčka nečekaně dovedl na desáté místo. „Před posledním srazem reprezentace jsme přemýšleli i o jeho nominaci,“ přiznává kouč brankářů národního týmu Jan Stejskal.

„Gólmanů s takovými zkušenostmi je v Česku málo. Slavia by po něm měla sáhnout,“ radí jí Vaniak, její někdejší brankář, který má za sebou podobný příběh.

Slavia ho přivedla v šestatřiceti letech a i díky jeho výkonům prošla do základní skupiny Ligy mistrů. „Velká mužstva potřebují do brány někoho, komu se nerozklepou kolena, kdo udrží klid. Zvlášť v pohárech je to nezbytné,“ potvrzuje Vaniak.

A právě takovým gólmanem podle něj Laštůvka je.

Vždyť o něj stála i Sparta. „V kontaktu jsme byli, ale Slavia je pro mě od začátku trochu výš. Noví majitelé to tam nastavili dobře, klub funguje,“ přiznává rodák z Havířova, že je pro něj představa přestupu lákavá.

Navíc by možná otevřela cestu Jiřího Pavlenky do Německa. Brankáři Slavie leží na stole nabídka z Werderu Brémy, kterou vedení červenobílých odmítá.

„Pro mě je to velká možnost se v kariéře posunout, moc by mě to lákalo. Ale rozhodující slovo bude na Slavii,“ tuší Pavlenka.

A právě klub je podle vyjádření šéfa Jaroslava Tvrdíka proti. „Jirka Pavlenka je špičkový hráč a naší prioritou je Champions League.“

„To mně by ta brankářská výměna dávala smysl. I z hlediska Pavlenky je to logické. Hodně vyrostl, ale těžké zápasy potřebuje chytat pravidelně. Chápu, že chce odejít,“ přidává Vaniak.

Jak se rozhodne Slavia?