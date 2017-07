Giaccherini si v Neapoli měnil číslo, nezmění spíš dres? Sparta má zájem

Je však možné, že italský reprezentant brzy bude měnit znovu. Ne však číslo, ale rovnou barvu dresu, klub a dokonce i zemi. O dvaatřicetiletého ofenzivního hráče totiž dál usiluje Sparta a jeho přestup řeší.

Pokud by k transferu došlo, pro českou ligu by to bylo terno. Účastník posledních dvou evropských šampionátů nasbíral 29 startů za italské národní mužstvo.

Sparťané ve středu odletěli do Bělehradu k úvodnímu utkání sezony, ve čtvrtek proti tamní Crvené zvezdě vstoupí do 3. předkola Evropské ligy.

Ve výpravě byli i Georges Mandjeck a Rio Mavuba, čerstvé posily z minulého týdne z francouzské ligy. Jejich příchody z Mét resp. Lille stanovily počet nových hráčů na deset. Nákupy však podle kuloárních informací nekončí.

Italský trenér Andrea Stramaccioni přivítal dva Srby (Plavšič, Vukadinovič), dva Slováky (Štetina, Dúbravka), Bosňana (Čivič), Rakušana (Janko), Kamerunce (Mandjeck), Turka (Kaya), Izraelce (Ben Chaim), Francouze (Mavuba), ale žádného krajana. To by se mohlo změnit, o Giaccheriniho velmi stojí.

Sparťanská touha po Giaccherinim není novinkou, už před pár dny jméno ofenzivního záložníka v souvislosti se Spartou zmínila italská média.

Neapol stříbrného medailistu z mistrovství Evropy 2012 dala k dispozici. Zájem projevily italské prvoligové kluby FC Janov či FC Turín, ale k dohodě nedošlo, i proto se dál připravuje v elitním italském klubu.

Překážkou mohlo být jednak odstupné, protože Giaccherini má v Neapoli smlouvu ještě na dva roky. A zároveň jeho plat, podle italských médií bere 1,5 milionu eur ročně, v přepočtu přes čtyřicet milionů korun.

Pokud by skutečně přišel do Sparty, pomohl by vyřešit neobsazenou pozici po odchodu Bořka Dočkala, který nastupoval hned za hrotovým útočníkem, byť Giaccherini je především krajní záložník.

Před loňským příchodem do Neapoli působil v Sunderlandu, odkud v ročníku 2015/2016 hostoval v Boloni. V letech 2011 až 2013 byl v Juventusu, s kterým získal dva ligové tituly.