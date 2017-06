Drogový dealer Meišner dostal šestiletý trest, stíhání hrozí i Vaňkovi

Žalobkyně novinářům následně řekla, že podnět ohledně fotbalisty pravděpodobně podá.

Policie sledovala bývalého hráče pokeru Meišnera od roku 2015 a odposlouchávala mu telefon. Zachytila i řadu jeho hovorů s Vaňkem v době, kdy záložník hrál za Plzeň. Fotbalista svému známému mimo jiné sděloval, že jde na diskotéku a „zkusí prášek“, který je „dobrý s kokešem“. Jindy říkal „potřebuju to pro kluky z Plzně“ nebo „když je volno, tak všichni hulí“.

Vaněk, který teď hraje v ruské Ufě, u soudu zkušenosti s drogami popřel. Přiznal pouze, že užíval kamagru - přípravek pro lepší sex. Některé odposlechy komentoval tak, že byl opilý nebo že „machroval“. Jeho jméno však zaznělo přímo ve výrokové části rozsudku, a to v té souvislosti, že Meišner Vaňkovi a dalším lidem poskytoval kokain a extázi, a to zpravidla po předchozích telefonických domluvách a opakovaně.

„Pokud by pan Vaněk po řádném poučení využil svého práva a nevypovídal, jistě by byl v mnohem příznivější situaci, než v jaké se nachází v tomto okamžiku,“ konstatovala předsedkyně senátu Monika Křikavová.

„Soud neuvěřil svědkovi Vaňkovi, když uváděl, že od obžalovaného odebíral pouze kamagru a kokeš a že pro něj tento výraz znamená značku piva. Je pravdou, že pivo Kokeš existuje (...), nicméně neexistuje žádná studie, podle které by kombinace piva kokeše a kamagry mohla vyvolat halucinační stavy tak, jak o nich hovořil svědek Vaněk ve své výpovědi,“ podotkla soudkyně. Podle ní z provedeného dokazování jednoznačně vyplývá, že „kokeš“ byl kokain.

„Svědek Vaněk nehovořil pravdu, když se vyjadřoval k odposlechům. Nelze vyloučit, že by bylo na místě prošetřit okolnosti a uvážit, zda zahájit trestní stíhání této osoby vzhledem k tomu, že před soudem křivě svědčil,“ navrhla Křikavová státní zástupkyni Ivoně Horské.

Horská novinářům řekla, že podnět soudkyně nejspíš akceptuje. „Počkám, až dostanu protokoly, ale s největší pravděpodobností ano,“ uvedla. Dodala, že Vaňka na následky křivé výpovědi výslovně upozorňovala.

„Odběratelem takového množství kokainu nemohli být lidé na diskotékách. Míč je teď na straně státního zastupitelství a policie,“ řekl Meišnerův právník Luděk Růžička. Ve prospěch klienta podá odvolání, protože se odvolala i státní zástupkyně, která požaduje přísnější právní kvalifikaci i vyšší trest.

Český záložník Jan Kopic slaví gól proti Arménii (31. srpna 2016).

Plzeňský fotbalista Kopic soudkyni dříve potvrdil, že Meišnera zná přes Vaňka a že mu na Vaňkův popud půjčil 500 000 korun zhruba měsíc poté, co se seznámili. O tom, že by „Víťa“ prodával drogy, prý nevěděl, stejně jako netušil, na co Meišner peníze potřebuje.

Vaněk měl podle informací ČTK na Kopice velký vliv. Znal se s ním už z Jablonce a v Plzni byl jeho nejbližším kamarádem. Za národní tým nastoupil Vaněk naposledy v září 2015, tehdy byl jako spolujezdec u noční autohavárie spoluhráče Davida Limberského.