Mensah v Norsku nechtěl do obrany. A tak šel do Karviné

Ghanský fotbalista se vrací do nejvyšší české soutěže po osmi měsících. To ji hrál za Baník Ostrava, za který nastoupil ve 24 utkáních. Jenže letos v lednu přestoupil do norského Haugesundu.

Co říká na svůj návrat do Česka?

„Klub je to dobrý, chci jim pomoci, líbí se mi jeho ambice usadit se v nejvyšší soutěži a prosadit se v ní,“ vyprávěl Mensah lámanou češtinou při pátečním utkání v Bohumíně, kde Karvinští remizovali s Baníkem 1:1.

Mensaha potěšilo, že si zahrál proti bývalému klubu. „Jenže moc hráčů z těch, co jsem znal, tam už nezůstalo.“

Derrick Mensah je v Karviné na ročním hostování s opcí. Proč z Norska odešel? „Bylo to tam dobré, líbilo se mi tam, ale změnil se trenér. Ten co mě chtěl v zimě, po sezoně odešel. Teď je tam nový kouč a s ním to bylo horší. Chtěl, abych hrál v obraně, což se mi nelíbilo. Moje místo je v záloze, a tak jsem si řekl, že raději půjdu jinam.“

Karvinští s ním počítají do zálohy, v ní ostatně nastoupil i proti Baníku. Byl aktivní, hlásil se o míč. Po srážce s Josefem Celbou, který ho v pádu zasáhl kolenem do hlavy, se však v první půli nechal vystřídat.

To karvinského trenéra Jozefa Webera mrzelo, protože ghanského záložníka nemohl pořádně prověřit. „My ale známe jeho kvality,“ podotkl kouč. „Máme dobrou středovou řadu, jenže potřebujeme v ní zvýšit konkurenci. Je jen na Derrickovi, jak se do toho dostane. Škoda, že proti Baníku nehrál déle.“

Weber si všiml, že Mensah musí ještě zlepšit kondici. „To bude asi nějakou chvíli trvat, ale fotbalista to určitě je.“

Naproti tomu Mensah je přesvědčený, že kondičně je na tom dobře. „A každým týdnem to bude ještě lepší,“ podotkl. „To oni ti kluci, cizinci, kteří přijdou, tvrdí všichni,“ usmál se trenér Weber.

Sportovní manažer MFK Karviná Lubomír Vlk uvedl, že si Mensaha vyhlédli proto, že potřebovali posílit střed hřiště. „Na pozici defenzivního záložníka jsme hledali určité varianty,“ dodal.

Mensah v sobotu od 17.00 proti Jihlavě s velkou pravděpodobností v základu nebude. Tvrdí však: „Chci hrát pokaždé celý zápas, s tím jsem sem šel. Nejraději bych hrál pořád, ať už v poháru, nebo v lize.“

A jak se mu líbí v týmu? „Spoluhráči jsou perfektní, parta je dobrá, všichni se mnou hodně mluví.“

Jak? „No přece česky. Za tu dobu, co jsme byl v Baníku už celkem rozumím.“