Jubilejní dvoustý gól Lafatovi zhořkl. Pořád nám to neladí, řekl

Jak vybřednout z herní i výsledkové krize? Sparta dál hledá řešení, jenže času není nazbyt.

Už ve čtvrtek hraje s Crvenou zvezdou Bělehrad odvetu v kvalifikaci Evropské ligy, potřebuje stáhnout dvoubrankové manko, které si ze Srbska přivezla, přitom v neděli nedokázala v domácí soutěži porazit Bohemians.

„Pro nás je to další komplikace,“ souhlasil Lafata po výsledku 1:1. „Pomohlo by nám teď jakékoli vítězství, abychom se odrazili.“

Jenže to nepřišlo. Sparta sice nad Bohemians vedla díky Lafatově proměněné penaltě. Když pak dvě minuty před koncem inkasovala, její kapitán už na hřišti nebyl. „Trochu mi tím ten gól zhořkl,“ připustil.

„Máme sice plno nových hráčů, ale všichni jsou velmi zkušení. Ani tak jsme tu situaci ale nedokázali pokrýt,“ nepouštěl se Lafata do hlubšího rozboru situace, po které zasadil hostující Michal Šmíd domácím úder, na nějž už nestihli odpovědět.

Přitom pro ně zápas nezačal špatně. Lafata s přehledem proměnil pokutový kop, a když hlasatel na Letné oznámil, že vstřelil už dvoustý gól v prvoligové kariéře - 194 branek dal v české lize, zbylých šest v rakouské -, fanoušci mu aplaudovali.

David Lafata 200 prvoligových gólů Za České Budějovice

30 gólů v 109 zápasech Za Jablonec

85 gólů v 161 zápasech Za Austrii Vídeň

6 gólů v 36 zápasech Za Spartu

79 gólů v 127 zápasech

Do zápasu nastoupil kapitán Sparty na svojí oblíbené pozici na špici útoku. „Všichni, kdo jsou tady ve Spartě, by si toho měli vážit. A pokud jim trenér řekne, že budou chytat nebo hrát obránce, tak to tak bude. Já si pozice nevybírám, od toho jsou jiní,“ vysvětlil Lafata.

O místo ve sparťanském útoku se nově přetahuje s Markem Jankem, zkušeným kanonýrem z Rakouska. „Oba jsou rozdílní, každý z nich má trochu jiné kvality. David dokáže hrát i z pozice druhého útočníka, přesto je to pro mě především hráč na pozici devět,“ uvedl Stramaccioni.

O tom, komu dá důvěru ve čtvrtek proti Crvené zvezdě, už nemluvil. Pro Spartu je však alarmující, že se před důležitým a těžkým zápasem nikam výrazně neposunula. „Jsme pořád tam, kde jsme byli,“ vidí Lafata. „Ve čtvrtek musíme máknout.“