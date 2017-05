Dobrý rok, ale je tam to ale, hodnotí sezonu teplický trenér Šmejkal

Jak hodnotíte vaši letošní 5. příčku v lize?

Pořád cítím maličké zklamání, že jsme to nedotáhli do Evropské ligy. Před sezonou jsme se chtěli rvát někde kolem 8. místa, což jsme splnili. Chtěli jsme, aby náš projev bavil diváky, což se v některých utkáních podařilo, jiná jsme měli slabší. Do posledního kola jsme byli v kontaktu s pohárem, takže sezonu bereme pozitivně. Ale je tam to ale. A právě to ale by mohlo být motivací pro nás do další sezony.

Kde jste zbytečně ztratili body, které vám nakonec chyběly k postupu do Evropy?

Bavili jsme se o utkání v Příbrami, to byla zbytečná porážka. Na jaře bych nenašel utkání, že bych si řekl: Tady jsme to ztratili. V Plzni a na Slavii jsme o nějaké body přišli, ale ne vlastními chybami, spíš kvalitou soupeře. Těžko hledat, kde jsme body měli získat, spíš mě těší, že jsme se tak vysoko dostali a do poslední sekundy atakovali Evropu.

FK Teplice v 1. lize Konečné umístění

5. místo 48 bodů Poslední sezony

2015/16 12. místo 30 bodů

2014/15 7. místo 38 bodů

2013/14 5. místo 46 bodů

2012/13 12. místo 32 bodů

2011/12 5. místo 46 bodů

2010/11 10. místo 39 bodů

2009/10 4. místo 55 bodů

Střelci

8 - Fillo, 7 - Vaněček, 5 - Hora, 4 - Červenka, 3 - Vošahlík, Jeřábek, 2 - Potočný, 1 - Ljevakovič, Vondrášek, Kučera, Lüftner, Nivaldo

Počet střel na gól

7,8 Průměr střel na bránu

4,3 Nahrávači

12 - Krob, 4 - Hora, 3 - Fillo, 2 - Vošahlík, Kučera, 1 - sedm hráčů Vychytané nuly

12 - Grigar, 2 - Chudý Návštěvnost

Domácí průměr 4 862

Nejvíce na Spartu 14 782

Nejméně na Jablonec 2 088

Zlín vyhrál domácí pohár a do Evropské ligy jde přímo. Nemrzí vás, že jste tak brzy vypadli v Králově Dvoře?

My pohár bereme s plnou vážností. A tak to bylo i tuhle sezonu. Někdy záleží, v jakém jste rozpoložení v lize. Není to tak, že bychom řekli, že nám je MOL Cup jedno. A také v další sezoně na něj budeme klást obrovský důraz.

Na konci sezony jste možná doplatili na absenci klíčových hráčů. Jakmile vypadli Hora, Kučera či Krob, hned to bylo znát.

Nechci se na to vymlouvat, tihle prostě nehráli, byl to pro nás problém, plnohodnotně směrem dopředu jsme je nedokázali nahradit. Ale tyhle problémy mají všechny týmy. Musíme si sednout a zařídit, aby k absencím docházelo co nejméně.

Víte, že Teplice prožily nejlepší jaro historii v české ligy?

Je to potěšující, doufejme, že nebude poslední takové. Ale čím to je, to nevím. Vnímal jsem, že jara jsou tu horší. Připravili jsme se standardně, věřili jsme, že to děláme správně, že to bude fungovat.

Jak velký vliv měl na dobrou připravenost týmu kondiční trenér Antonín Čepek?

Je to zásluha celého realizačního týmu. Jsem rád, že tady Tonda je, ale netroufnu si říct, že jsme dobře připravení a že trenéři v minulých sezonách tým připravený neměli. To je hloupost. Je to soubor všech okolností i obrovského štěstí.

Dojde k nějakým změnám v hráčském kádru?

Řešíme hráče, kteří se budou vracet z hostování, samozřejmě i posily. Je tady kádr osmnácti hráčů a chceme určité oživení.

Kdo převezme roli špílmachra, když Vachoušek skončil a Hora je dlouhodobě zraněný?

Je pravda, že Hora je na podzimní část mimo hru. Takže to je jedna z věcí, na které se soustředíme.

Zůstane Martin Fillo, který měl skvělou sezonu?

Musím říct diplomaticky, že nemáme zprávy, že by někdo odcházel. Budeme se snažit být ještě silnější. Nejdůležitější je, aby hráči měli hlad a chuť poprat se o každou vteřinu. Letos hladoví byli.

Jak moc bude chybět Štěpán Vachoušek, který ukončil kariéru?

Štěpán je obrovská individualita, měl obrovský vliv na kabinu. Bude to ztráta, vnášel do šatny klid a pohodu. Když nebyly věci ideální, dokázal to zklidnit, pomohl i na hřišti. Ale jsme schopni to zvládnout. Bude dál v kontaktu s kluky, jsou dobrá parta, nebude to tak, že by se od sebe najednou odřízli.

V anketě o nejlepšího trenéra roku jste skončil druhý hned slávistou Šilhavým. Co vy na to?

Musím poděkovat hráčům. My to trénujeme, oni hrají. Individuální ocenění je milé, ale vzdali bychom se ho za tři body s Duklou. Je to pro mě závazek, budu muset asi něco do kabiny zaplatit. Řeknu upřímně, když jsem přicházel do Teplic, nečekal jsem, že budeme v posledním kole hrát o poháry. Zvlášť já jako nováček. Teď už se to ale bude od nás čekat a bude to náročnější. A jestli zůstanu? Neslyšel jsem, že by tu sondovaly velkokluby. Jsem v Teplicích rád, nenapadlo by mě odcházet. Snad mě nevyhodí. (smích)

Máte za sebou premiérovou sezonu na prvoligové střídačce. Jak jste vnímal atmosféru na teplických Stínadlech?

Měli jsme těžké chvíle, lidi nám ale pomohli. Můžeme jim jen poděkovat. Vzpomínám si, jak mi jednou jeden divák radil, koho mám vystřídat, já to udělal a my to utkání zvládli. Takže mu zpětně děkuji. Nemám žádné negativní zkušenosti. Lidi nás podporovali a strašně hnali.