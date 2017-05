S ementálskou sestavou do boje. Poradíme si, zní z fotbalových Teplic

Jeho skláři ve dvou posledních kolech zkusí předstihnout čtvrtou Mladou Boleslav, aby oslavili postup do Evropy. Jenže kvůli žlutým kartám už si nezakope Krob, příště v Jablonci stojí i Kučera s Vondráškem, po operaci je tahoun Hora a při výhře 1:0 nad Bohemians odkulhal vůdce Ljevakovič.

„Špatně došlápl a poranil si patu. Uvidíme, jak se jeho stav bude vyvíjet.“ A tři vyžlucení hráči naráz? „Táhli jsme tu káru před sebou dlouho.“

Kdo místo absentérů, to Šmejkal neprozradil. „Už jsme to ale malinko řešili. Nivaldo se spíš nestihne po vrátit, má trochu potíže s achilovkou.“ Lituje ztráty Kroba: „Má dvanáct asistencí, což je skoro neuvěřitelné. Holt na to budou jiní.“

Udělat o tři body víc než Boleslav, toť úkol Teplic. „Jsme rádi, že jsme ve hře o Evropu. Boleslav má sice těžký los, ale podívejte se: všichni říkali, že v Plzni prohraje, ale udělala bod. My budeme nejhůř pátí, cíl jsme splnili, ale když poháry nevyjdou, budeme smutní.“