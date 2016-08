Křetínský: Můj zájem o Tomáše pořád rostl. Věřím, že přijde i Kadlec

„Dovolte mi oznámit z pohledu Sparty radostnou zprávu, že Tomáš podepsal před pár minutami smlouvu na dva roky,“ uvedl Křetínský tiskovou konferenci. „Jsme mimořádně rádi, že tato naše dlouhodobá priorita a cíl jsou naplněny. Já se za sebe moc těším, až ho brzy uvidím na trávníku.“

Stejně to jistě cítí i fanoušci. Rosického příchod dlouho vyhlíželi, část z nich dokonce Křetínskému před časem vzkázala, že na jeho návrat finančně přispěje. Tak moc si přáli, aby se v závěru kariéry ve Spartě znovu objevil. V úterý krátce po druhé hodině odpoledne se jim přání splnilo.

Co předcházelo dohodě, kterou sparťané dlouhé měsíce vyhlíželi?

„Jednání nebyla složitá,“ naznačil Křetínský. „Tomáš mluvil vždycky jasně, zřetelně, rozumně. I díky tomu za dobu, co jsme v kontaktu, můj osobní zájem, aby přišel, pořád jen rostl. Viděl jsem, že k tomu přistupuje profesionálně a s velkou pokorou. A že má velkou chuť uspět. Jeho přístup opravdu oceňuji.“

Od Rosického si majitel klubu slibuje to samé co asi všichni fanoušci: že týmu, který se na začátku sezony potýká se slabší formou, pomůže na hřišti i v kabině.

„Tomáš je jedna z absolutně největších osobností v historii Sparty. Věřím tomu, že nám pomůže,“ ujišťoval Křetínský.

Jenže u Rosického vyvstává jeden věčný otazník. Bude mu sloužit zdraví, které ho už tolikrát zradilo? V loňské sezoně odehrál za Arsenal jediný zápas, před mistrovstvím Evropy se sice dal do pořádku, ale v závěru druhého utkání proti Chorvatsku se znovu zranil. A až teď je připravený znovu trénovat naplno.

„Zdraví je samozřejmě podmínkou, aby se to, co si přejeme, mohlo naplnit. Ale v tomhle ohledu Tomáš není v jiné pozici než ostatní. Zdraví potřebují být všichni,“ namítl sparťanský šéf.

Ten už má v hlavě i představu o tom, kam by se mohl Rosického osud ubírat, až mu za dva roky hráčská smlouva vyprší. „Mám v hlavě, že by měl v klubu pokračovat v jiné roli. Mluvili jsme spolu o fotbale docela dost a tuším, že i v jiné oblasti by byl pro nás posilou. Ale nechme to zatím tak,“ pousmál se Křetínský. „Teď je tu jako hráč - a to je role, na kterou se bude soustředit.“



Dá se očekávat, že Rosický nebude poslední posilou, kterou Sparta v létě získá. Podle Křetínského teď klub řeší v otázce přestupů ještě tři otazníky.

„První je nad Jakubem Brabcem, o kterého je kromě Anderlechtu zájem i z jiného klubu. On má zájem to zkusit, a i když bychom ho raději udrželi, nakonec jsme se rozhodli, že těm kteří mají silné přání odejít, bránit nebudeme. Jeho odchod je možný,“ prozradil.

A příchody?

„V případě Václava Kadlece jsme splnili, co jsme mohli. Nabídli jsme třikrát víc, než byla historicky nejvyšší nabídka za jiného hráče, teď je to v rukách pana Pasky, aby to dotáhl,“ otočil se s úsměvem na vedle sedícího agenta, který zastupuje jak Rosického, tak Kadlece. „Takže věřím, že Václav přijde. A současně řešíme ještě příchod jednoho ofenzivního hráče ze zahraničí.“