(Ne)gól, (ne)penalta. Zlínské fotbalisty rozběsnili rozhodčí

„Vykašli se na to. To seš funkcionář?“ snažil se zlínského elegána svérázně klidnit procházející šéf Zbrojovky Václav Bartoněk.

Nepomohlo to. Fastav po nedělní porážce 0:2 cítil křivdu. Co se stalo? 67. minuta. Zavadil centruje, do míče hlavou trkne domácí stoper Petr Pavlík. Od břevna putuje míč za brankovou čáru, jenže Milan Švenger tasí parádní zákrok... Stihl to? Nebo ne? „Stoprocentně jistý jsem si nebyl,“ přiznal střelec Pavlík.

Švenger se ho po zápase zvědavě vyptává, u šaten zpovídá i asistenta rozhodčího. „Reagoval jsem na pohyb míče, od břevna to šlo do mě. Myslel jsem, že jsem to chytil,“ líčil Švenger. „Já se nejprve podíval na pomezního, ten zůstal stát. Až hlavní ukázal na střed,“ přiblížil autor druhé brněnské trefy. Správný verdikt? Z dostupných záběrů těžko říct...

„Balon jsem za tyčkou zahlédl, ale byl jsem od toho padesát šedesát metrů,“ nabídl svůj pohled brněnský kouč Svatopluk Habanec.

Zlín mohl záhy snížit. V 69. minutě si Vukadinovič narazil míč a štrádoval si to do vápna. Jenže se na hranici šestnáctky srazil s domácím bekem Lukášem Vraštilem.

Penalta! „Byl jsem překvapený. Podle mě to nebyl ani faul, a pokud byl, tak tři metry mimo vápno,“ říkal Vraštil. „Teda nevím, jak to vypadalo na videu.“

Podle opakovaných záběrů se mýlil. Vukadinovič se s ním zřejmě střetl už v pokutovém území. I proto si zlínský rychlík položil míč na penaltový puntík, jenže brněnské protesty neustávaly. A po debatě s pomezním sudí Hrubeš pokutový kop skutečně odvolal!

„Jasná penalta. O tom frajerovi jsem nevěděl. On do mě vrazil bez balonu a myslím, že jsem byl ve vápně,“ mínil Vukadinovič.

Návalu emocí na pozápasové tiskovce zlínský kouč Bohumil Páník nepodléhal: „Jak to vidíte vy z tribuny, tak to vidím já. Je tam skupina rozhodčích, která to vyhodnotí.“

„V Brně jsem si k tomu řekl svoje, ale více to komentovat nechci. Nebudeme posílat ani stížnost,“ sdělil v pondělí MF DNES Grygera.

Ať už komise rozhodčích vynese jakýkoliv verdikt, víkendové derby jen potvrdilo, že zavedení videa ve fotbale je nutnost. „I když je to nákladné pro klub nebo pro svaz, jsem jednoznačně pro,“ uvedl Habanec.