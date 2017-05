Oklepou se? Zápas jara pro brněnské fotbalisty je tu. Vyzvou Zlín

Odpověď se dozví v neděli, od 17 hodin započne v Králově Poli bitva se Zlínem. „Z hlediska toho, co se děje v tabulce, nás čeká zápas jara,“ uvědomuje si brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Ligovou soutěž čekají čtyři závěrečná dějství. Už teď je zřejmé, že Zbrojovce se po konci sezony nebude aplaudovat vestoje.

Ale teď musí ještě zabránit fiasku. Před ligovým finišem mají dvanáctí Brňané k dobru na sestupové pozice pět bodů. „Za každou cenu musíme vyhrát, necháme na hřišti všechno,“ slibuje obránce Zbrojovky Tomáš Jablonský.

„Dřív to bývalo, že jeden tým se odčlenil, teď se bude hrát o záchranu do posledního kola. Asi pět šest týmů je ve hře o sestup,“ podotýká Habanec.

Schůzka hráčů, trenéra a šéfa

Do nepříjemné rulety se Brňané sami vmanévrovali kupou zbytečných remíz. A také ostudným vystoupením a porážkou 0:3 v posledním kole na hřišti Jihlavy.

„To, že jsme podělali tento zápas, všichni víme. Není potřeba to opakovat,“ konstatuje brněnský trenér. „Posadili jsme se na to s radou starších hráčů i majitelem. Potřebovali jsme si některé věci vyříkat. I když to zní jako fráze, museli jsme od toho zápasu odejít. Příprava na Zlín musí být precizní.“

Po „mobilizační besedě“ Zbrojovka vydala na klubovém webu i strohé prohlášení, že se zúčastnění jasně shodli na tom, že výsledkem posledních kol musí být pokračování prvoligového fotbalu v Brně.

Kritizovaný trenér Habanec naordinoval v úvodu týdne dvoufázové tréninky. „Dnes to bylo docela slušné, mám z toho docela dobrý pocit. Musíme pokračovat do neděle, aby to nezůstalo jenom v tréninku,“ líčil šéf brněnské střídačky na setkání s novináři.

Mezi ně nakráčel energicky ještě v tréninkové soupravě a tíživou situaci na sobě nedával znát. Nevyhlašoval velkolepé plány, snažil se usmívat. I přes potíže má totiž Zbrojovka i díky souhře výsledků záchranu stále ve své moci. „Není moc prostoru vtipkovat, ale je pravda, že občas se vidím v dresu soupeře našich konkurentů,“ pousměje se Habanec.

Brno vyzve „profesor Bob“

Nyní se však musí přičinit i jeho svěřenci. Víkendový soupeř ze Zlína se jeví jako vhodná možnost pro tříbodové (a možná klíčové) přilepšení. Fastavu v lize už o nic nejde, trápí ho marodka, pozvolna se chystá na finále domácího poháru, který ho může postrčit do fotbalové Evropy. „Cítím z kabiny vítěznou atmosféru,“ tvrdí Jablonský, který důvěřuje i vyšší moci.

S žurnalisty debatoval před dubnovým mačem s Jabloncem, v němž Zbrojovka zaznamenala poslední ze čtyř ligových výher v letošní sezoně. „Pověrčivý nejsem, ale jestli by to mělo mít nějakou posloupnost, budu rád,“ pousměje se.

„Celkově chceme Zlín překvapit. Ale jak, to musí zůstat v kabině,“ doplňuje tajemně Habanec. „Je to nadmíru statný soupeř, který má fantastickou přechodovou fázi. Podle ní se dá od Boba Páníka učit při studiu trenérských licencí, každá naše ztráta ve středu hřiště smrdí okamžitým brejkem.“

Zbrojovka však nutně potřebuje vylepšit bilanci i sebedůvěru. Z posledních devíti soutěžních duelů vyhrála jediný a její ligový finiš bude přetěžký... Za týden míří na půdu zázračně pozvednuté Příbrami. A jako dezert ji čeká Plzeň a Slavia. Čili favorité zápolící o titul.

„Potřebujeme, abychom zápas se Zlínem zvládli,“ přeje si Habanec. Vyslyší ho jeho hráči?