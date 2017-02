Zpět ve svém živlu. Musí být vidět chuť, velí brněnský lídr Zavadil

K novinářům bývá obyčejně vstřícný. Tehdy se ale neudržel. „Hoši, nebudu vám odpovídat, jestli si ze mě budete dělat pr...,“ rozohnil se Pavel Zavadil.

Byl 2. duben 2016 a fotbalisté Zbrojovky vyválčili v Teplicích výhru 1:0. Díky proměněné penaltě nařízené v závěru ligové bitvy. Po faulu na brněnského kapitána.



Zavadilovo koleno trefil Admir Ljevakovič – bosenský brousek zocelený válkou. Tahoun Zbrojovky zákrok ustál. Na trávník padl až ve chvíli, kdy se chtěl o pravou nohu zapřít.

Proto tolik emocí a vášní. „Jasný penaltový zákrok,“ odrážel naštvaný záložník domněnky, že souboj přifilmoval. „Jsem natolik fair play, že jsem se chtěl zvednout a zakončovat, bohužel to nešlo,“ dodával Zavadil s ovázaným kolenem, které si ledoval.

V sobotu se 38letý zarputilec vrátí Na Stínadla. Na stadion, na kterém se málem musel rozloučit s kariérou. Pouhý led jeho bolest neutišil. Podrobné vyšetření odhalilo, že Zavadil má přetrhané vazy a musí pod kudlu.

Následující týdny se pral s trudnými myšlenkami na konec kariéry. Učil se znovu chodit. Klusat. Běhat. Sprintovat. Půlroční martyrium mělo happy end, ještě v závěru podzimu se Zavadil coby náhradník opět proběhl po ligovém pažitu.

V sobotu by měl v 15.30 poprvé nastoupit v základní jedenáctce Zbrojovky. A zrovna v Teplicích. „Vím, že jsem se tam zranil. Ale postupem času mě to přešlo. Dostal jsem se z toho a je to za mnou,“ hlásí nyní Zavadil. „Někomu se to stane dřív, mně se to stalo v tomhle věku. Teď se ale cítím dobře.“

Od loňského dubna se mnoho změnilo. Na brněnské lavičce nesedí stratég Kotal, ale ofenzivní vizionář Habanec. Zbrojovka se nevyhřívá v horní polovině tabulky, nýbrž ji na jaře čeká boj o ligovou existenci. Tým se oproti loňsku razantně proměnil a na podzim hledal tvář. „Pavel je lídr, jemu nic nebylo odebráno,“ poví kouč Svatopluk Habanec.

Už zase, chtělo by se dodat. Nestárnoucí špílmachr by měl na levačku natáhnout kapitánskou pásku. Opět bude mozkem a plícemi týmu. Je zpět ve svém živlu. „Doufám, že jsme na ligu dobře připravení. Musí být vidět chuť,“ velí kapitán. „A k tomu ukázat i kvalitu. Bez toho by to nešlo.“

Noví kluci nejsou žádní vyjukanci, těší Zavadila

Od začátku týdne rozdával brilantní technik rozhovory. Tolik zkušeností s úspěšnými záchranářskými pracemi nemá v Brně nikdo jiný. „Hlavně se musíme vrátit k tomu, abychom byli silní doma. Domácí zápasy, i když nám teklo do bot, jsme zvládali,“ ví matador, jehož trenér Habanec i vedení klubu po jeho uzdravení označují jako posilu. „Jo, děkuju,“ usměje se Zavadil, když ho takhle osloví i novináři.

Kromě něj jsou novými muži stoper Pavlík, levý bek Jablonský a nigerijský expres Ashiru. „Jsou to šikovní kluci, kteří umí hrát fotbal. Charakterově do kabiny zapadli bez problémů,“ popisuje brněnský vůdce. „A pomůžou nám i na hřišti. Něco už mají odehraného, nejsou to žádní vyjukanci,“ věří.

Podle plánů by měl Zavadil ve středu pole kooperovat s exreprezentantem Janem Polákem. „Myslím, že si vyhovíme. Čím víc bude zápasů, tím se budeme cítit lépe,“ říká. Tandem veteránů vedle sebe nastoupil v posledních dvou přípravných duelech na soustředění v Turecku. „Co si budeme povídat, přípravné zápasy nejsou mistráky,“ podotkne Zavadil. „Už se strašně těším, až se bude o něco hrát. O body. O peníze,“ vyhlíží.

Na kontě prvoligových startů má kulatou dvoustovku. Bylo by jich daleko víc, kdyby Zavadil sedm let nekopal ve Švédsku.

V jiné statistice se nestárnoucí záložník dere na špici. Na jaře bude na ligových pažitech druhý nejstarší muž. „Věděl jsem, že poslední roky bývám jeden z nejstarších,“ povídá brněnský guru. „Ale že už jsem druhý? No, jo. Tak to je.“

Rekordmanem je zlínský obránce David Hubáček, jenž za pár dnů oslaví čtyřicítku. A i Zavadil by chtěl hrát do čtyřicítky. Pokud nebude zdraví proti. Ve Zbrojovce rozhodně nikdo proti nebude. Tím spíš, když na jaře brněnskou partu dovede k pohodlné záchraně.