Ztrácí fotbalové Brno další oporu? Plzeň se snaží zlákat Řezníčka

„Přijeďte se podívat na Srbskou. Uvidíte, jestli tady hobluje tréninkovou plochu, nebo je na běhátku v Plzni,“ řekl MF DNES rozezlený šéf Zbrojovky Václav Bartoněk. „Nikdo mě neoslovil. Tečka.“

Ačkoli telefonát z Plzně brněnský boss nezaznamenal, zdá se, že se schyluje k odchodu elitního bombarďáka, který za Zbrojovku za dvě sezony nasázel dvacet branek.



„Můžu potvrdit zájem Plzně, ale nerad bych to komentoval,“ podotkl kanonýr, jenž v pátek slaví 29. narozeniny. „Nic ještě podepsané není,“ hlásil Řezníček před polednem z rodné Příbrami. Poté se vydal na odpolední trénink Zbrojovky, která se chystá na zítřejší ligovou derniéru na Strahově proti Slavii.

Může to být zároveň rozlučka i robustního bijce s brněnským dresem. Zbrojovka přitom před startem sezony vylepšila Řezníčkovi kontrakt, šutér si na Moravě pochvaloval přívětivé prostředí. A sám tvrdil: „Kvůli penězům bych neutekl.“

Jenže vidina bojů o tuzemský titul, a především evropských pohárů, které jsou pro Brno v současnosti spíš utopií, ho přirozeně láká. „Ve fotbale bych ještě chtěl něco dokázat. Mám motivaci posunout se dál,“ říká Řezníček. Mluví spíš v obecné rovině a neurčité odpovědi přicházejí i ze západu Čech. „Nic takového neřešíme. Soustředíme se na sobotní konec ligy,“ zní z Plzně, která v případě zaváhání Slavie může na poslední chvíli uzmout titul.

Spekulace nechce vířit ani šéf Zbrojovky. „Nic neříkám, nic nepotvrzuju. Až se někdo ozve s návrhem, můžu se zamyslet a činit,“ sdělil Bartoněk. „V úterý se mě lidé ptali, jestli jde Řezníček do Sparty. Já jen řekl: Jupí, aspoň by bylo o čem licitovat.“

Celek z Letné podle informací MF DNES s Řezníčkem koketoval. I to naznačuje, že důrazný hrot patří v tuzemské lize mezi žádané artikly. „Po (Milanu) Škodovi ze Slavie je to jediný typ útočníka v Česku,“ uvědomuje si i Bartoněk. „Ještě nejsem úplně starej, tohle by byla velká možnost,“ přemítá Řezníček.

Nemůžu to vyprodat a hrát s dorostenci, ví šéf Zbrojovky

Pokud by kývl Plzni, neměl by to z rodné Příbrami daleko, jen zhruba hodinku autem. „Než po sezoně odjedu na dovolenou, chtěl bych mít jasno,“ dodává Řezníček, jenž byl loni po osmi letech prvním brněnským střelcem, který zakončil sezonu s dvouciferným gólovým účtem.

Zatímco Řezníček by mohl mít za pár dní jasno o své budoucnosti, ve Zbrojovce by museli horlivě dumat, jak zacelí mezeru po klíčovém forvardovi, na něhož může zájemce využít výstupní klauzuli v brněnské smlouvě. „Není to o penězích, musíte mít hlavně adekvátní náhradu,“ líčí Bartoněk. „Musí se to odehrávat v harmonii. Nemůžu to vyprodat a říct si, že to odehrajeme s dorostenci.“

Řezníček by jen rozšířil seznam opor, které v posledních měsících opustily Zbrojovku. Jednou z variant, jak případnou další ztrátu nahradit, je tak letní návrat Michala Škody z hostování v norském Lilleströmu. Po napjatému odchodu z Brna se k téhle možnosti funkcionáři nepřiklánějí.