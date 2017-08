Horké místo gólmana číslo jedna. Udrží si důvěru Vejmola?

Kdo půjde do brány? Zatímco většina prvoligových klubů má o velmi důležitém postu gólmanské jedničky jasno, Mladá Boleslav už docela dlouho přešlapuje.

Od doby, kdy byl dlouholetým strážcem tří tyčí spolehlivý Miroslav Miller, Boleslav brankáře točí a dominantní postavu pro klíčový post ne a ne najít.

Jen za posledního půl roku dostali postupně důvěru Jan Šeda, Jakub Diviš a Luděk Vejmola.

Brankáři Mladé Boleslavi Kamrat Agajev Jednička ázerbájdžánské reprezentace je po letním příchodu v Boleslavi teprve krátce. Agajev chytal doma v Baku a v Gabale, ale také v turecké a portugalské lize.

Jakub Diviš V klubu je od roku 2013, ale stihl si už odskočit na hostování do bulharské Sofie. Byl i ve Slavii, na Slovensku a ve Skotsku.

Martin Jedlička Příbramský odchovanec prošel v žákovském věku Spartou i Slavií, zahrál si juniorskou Ligu mistrů. Boleslav ho přivedla jako příslib do budoucna.

Luděk Vejmola Další mládežnický reprezentant, přišel z Jihlavy. V posledním utkání byl boleslavskou jedničkou.

Letošní sezonu zahájil jako jednička Diviš, ale po vypadnutí z Evropské ligy a domácí ligové porážce s Olomoucí se v pondělí proti Spartě postavil do klece mládežnický reprezentant Vejmola.

„Trenér nám oznamuje sestavu až v den zápasu, takže o tom, že půjdu chytat, jsem se dozvěděl až na poslední chvíli,“ líčil Luděk Vejmola. „Jsme profesionálové, takže se každý připravuje tak, aby mohl nastoupit. Rozhodnutí trenéra všichni respektujeme.“

Některé kroky klubu jsou zvenčí poměrně nepochopitelné. Diviš se loni z pozice jasné jedničky stal nechtěným. Podobně Šeda, na jaře chvíli brankář číslo jedna, po sezoně hráč, s nímž klub nepočítá. Angažmá v Boleslavi naopak získali talentovaný Martin Jedlička a ázerbájdžánský reprezentant Kamran Agajev.

„Kvůli náročné sezoně jsme chtěli mít k dispozici tři kvalitní gólmany,“ vysvětlil příchod cizince generální sportovní manažer klubu Dušan Uhrin mladší, ještě než Boleslav vyletěla z Evropské ligy s průměrným albánským soupeřem.

Právě v Albánii se Agajev při tréninku zranil, takže se jeho možná premiéra odkládá.

„Trénuje s námi dva týdny. Asi si něco udělal se svalem. Nevím, jak by to bylo, kdyby byl fit, jestli by chytal on, nebo já,“ přemítal Vejmola po střetnutí se Spartou.

Inkasoval v něm jednu branku a Boleslav podlehla 0:1. David Lafata přitom hlavičkoval do středu zařízení a z tribuny to nevypadalo jako neřešitelný problém. „Míč se mi trochu ztratil ve sluníčku, a když jsem se přesouval, nestihl jsem tam dát nohy a propadlo mi to pod tělem, je to škoda,“ popsal Vejmola klíčový moment. „Odehráli jsme dobrý zápas, jenže když nedáme gól, nemůžeme vyhrát.“

I když Sparta předvedla zatím nejlepší výkon v probíhající sezoně, stále u ní cítil nesehranost po letní přestupové horečce. „Oni teď mají v kádru spoustu skvělých individualit, ale myslím si, že za Spartu hráli vždycky sparťané, jako byl například Jaromír Blažek a další srdcaři. Teď to budou mít horší v tom, že budou muset dát tým celkově do kupy, tak uvidíme, co z toho vznikne,“ očekává Vejmola.

V utkání se prezentoval také několika velmi kvalitními zákroky, dokázal zlikvidovat i samostatné nájezdy hvězdných sparťanů Biabianyho a Plavšiče.

Bude mu to stačit na uhájení „horkého“ místa v boleslavské bráně?