V cizině se mu líbilo. Ale smlouva ve Slavii je jako sen, říká Kovář

Zkušeného brankáře si Slavia nepořídila jako jedničku. „Ale nikde není psáno, že šanci nedostanu. A kdo mě zná, ví, že jsem bojovník. Že se o místo poperu,“ tvrdí odhodlaně.

Kovář do české ligy nakoukl před šesti lety v Ústí nad Labem, pravidelně v nejvyšší soutěži nastupoval až od jara 2013 v Liberci.

Rok a půl spolehlivých služeb mu vyneslo angažmá v Hapoelu Haifa, loni na jaře práci nesehnal, až na podzim se chytil ve Varně.

V Bulharsku nebyl na očích, zato nyní se stal posilou v jednom z nejsledovanějších českých klubů. „Bylo to rychlé, z ničeho nic. Jsem strašně moc rád, že jsem ve Slavii a udělám maximum, abychom byli úspěšní,“ slibuje.

I když Varna bojovala o špičku tabulky a po podzimu skončila čtvrtá, na zápasy chodilo pár desítek fanoušků. Bídná návštěvnost provází každý klub v Bulharsku.

„Ale neřekl bych, že jsem byl někde zapadlý. Šel jsem tam na poslední chvíli a musím říct, že to byla super volba. Dařilo se nám, v kabině se sešla skvělá parta, výborný trenér, sezona vypadá dobře. Z tohoto pohledu jsem tam chtěl i zůstat. Doufám, že kluci to do těch pohárů dotáhnou, ale Slavia je prostě Slavia.“

Přemysl Kovář narozen 14. října 1985

Prošel akademií Slovácka, chytal třetí řeckou ligu za FC Lamia. Nejvyšší českou soutěž začal chytat na jaře 2011 za Ústí nad Labem, pak působil v druholigovém Žižkově a Varnsdorfu. Od jara 2013 byl rok a půl jedničkou v Liberci, v létě 2014 působil v Hapoelu Haifa a loni na podzim v Černomorci Varna. ZMĚNY V 1. LIZE

Ze tří tamních brankářů odchytal za Varnu z devatenácti ligových zápasů dvanáct, další dva v poháru. Smlouvu měl do léta.

Ve Slavii s podobnou porcí zřejmě počítat nemůže, jedničkou je Pavlenka. „Vím, že Jirka chytal skvěle. Ale uvidíme, pro koho se trenér v polovině února rozhodne. V přípravě se o místo poperu. Každopádně, ať budu v jakékoli pozici, udělám všechno pro tým. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků.“

Právě trenér Šilhavý ho před čtyřmi lety do ligy vytáhl. Tenkrát z Liberce odešla dosavadní jednička David Bičík do zahraničí a na jaře 2013 ho nahradil gólman z druholigového Varnsdorfu. Pomohl ke třetí příčce, další ročník skončil s Libercem čtvrtý.

„Je pro mě výhodou, že mě trenér zná a já jeho. I teď mi volal přímo on. Mám na Liberec jen pozitivní vzpomínky,“ říká Kovář.

„Ve Slavii bych nechtěl jen sedět na lavičce, což asi nikdo. Kdo bude lepší, bude chytat. Může se stát cokoli. Když dostanu šanci, musím ji využít. Záleží je na mně.“

Tenkrát v Liberci kouč Šilhavý skončil těsně před koncem jara 2014, protože se na veřejnost dostaly informace, že od příští sezony povede konkurenční Jablonec a majitel klubu Karl ho odvolal. Kovář z Liberce odešel po sezoně a zamířil do Izraele.

„Izrael každý bere válečnou zónu, ale tak to rozhodně není. Skvělá destinace pro mě i pro celou rodinu. Lidi fotbalem žili, chodilo dvacet třicet tisíc. Izrael mě hodně hodně zaujal. Zvažoval jsem, že bych se vrátil, ale ozvala se Slavia,“ líčil Kovář.