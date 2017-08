Tři návraty, ale pořád nic. Je to na palici, přiznává gólman Hanuš

Po třetím kole Hanuš vysvětluje: „Vypadalo to dobře, jenže ten lýtkový sval mě začal znovu zlobit.“

Už třikrát se pokoušel během posledních týdnů vrátit na hřiště, naposledy toto pondělí, zranění se však na tréninku pokaždé ozvalo.

Chybět tedy bude i ve středu ve Vyškově, kde Vysočina od 18 hodin zahájí svoje zápolení v domácím poháru.

„Je to trochu na palici,“ přiznává gólman Vysočiny. „Když máte natržený sval, tak aspoň víte, že se vám to hojí a že to bude nějak trvat, tady u toho ale nevím.“ Doktor a fyzioterapeuti mu radí: Dej tomu klid, jinak budeš bez fotbalu mnohem déle.

Trenéři 29letému fotbalistovi připravili individuální plán, chodí hlavně posilovat. K tomu jen hořce připojí: „Je hezký, že chodím do posilovny, ale to víte, radši bych hrál.“

Vzhledem k nevyzpytatelnosti zranění je tedy i složité určit, kdy přesně jednička Vysočiny opět nastoupí. Pokud se však naplní slova lékařů, vypadat by to mělo následovně: „Asi tak čtrnáct dní ještě budu mít klid a během reprezentační pauzy zase začnu trénovat.“

Do té doby bude stejně jak teď sledovat zápasy u televize, či na tribuně. „Můžu vám říct, že z tribuny to je ještě horší, když nemůžete nijak zasáhnout a pomoct,“ povídá upřímně. „Snad zlomíme naše střelecké prokletí teď ve Vyškově, jistě by to prospělo i po psychické stránce,“ je přesvědčen.

Do pohárového utkání už by zřejmě mohl zasáhnout kapitán Vaculík, jehož také trápilo zranění. Naopak útočník Rabušic připraven k duelu jistě nebude.