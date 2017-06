Slavia je obrovské lákadlo, dělají to tam dobře, říká gólman Laštůvka

Na nečekanou výzvu by byl v pětatřiceti připravený, za sebou má dvanáct let v zahraničí, působil ve Fulhamu i West Hamu v Premier League, chytal i v elitních ukrajinských klubech Šachtaru a Dněpropetrovsku.

Když se loni vrátil domů do Karviné, byl oporou ligového nováčka. „Když jsem poprvé uslyšel o zájmu Slavie, byl jsem nadšený. Bylo by to pro mě hodně zajímavé,“ přiznal v rozhovoru pro iDNES.cz.



Vy a Slavia, jak to vypadá?

Jsem teď na dovolené v Americe, ale ještě před ní jsem se bavil s generálním ředitelem panem Krobem i trenérem brankářů panem Veselým. Z obou rozhovorů jsem měl velmi dobrý pocit. Slavia má skvělý trenérský tým, což se v lize ukázalo. Pan Šilhavý dovedl mužstvo k titulu, ale zaujala mě i práce trenérů brankářů, tedy pana Veselého a Radka Černého. Ne, že by Jirka Pavlenka nebyl dobrý gólman už při příchodu do Slavie, ale tady se z něj stal výborný gólman. Strašně pod nimi vyrostl. Dívám se na to i z téhle stránky. Dělají to dobře.

Ale bude vám za několik týdnů pětatřicet. Cítíte se v dostatečné formě a kondici, abyste případně zvládl ligu i evropské poháry, v nichž se Slavia chce prosadit?

Snad to nebude znít moc sebevědomě, ale myslím, že bych Slavii mohl pomoct zkušenostmi. Léta jsem chytal v cizině, byl jsem na Ukrajině, v Anglii i Německu, mám něco za sebou. O nervozitě by u mě nemohla být řeč. Vůbec ne. Brankář je pod tlakem celý život. Vracel jsem se před sezonou domů a v Karviné jsem byl taky pod tlakem.

V Karviné? Jak to myslíte?

Do české ligy se po letech venku vraceli i slavnější hráči, ale ne všichni podávali výkony, jak se očekávalo.

Vy jste naopak měl velmi slušnou sezonu.

Celá Karviná. Dost lidí tipovalo, že vyletíme z ligy, ale my jsme hráli hezký fotbal, přitáhli jsme fanoušky a neměli jsme starosti se záchranou. Dařilo se i mně. Strach ze Slavie bych rozhodně neměl. Naopak si myslím, že pod tlakem se mi chytá lépe. Slavia má šanci na Ligu mistrů, to je obrovské lákadlo. Mám stále ambice, ještě nekončím. Myslím, že nějaký ten rok můžu chytat na vrcholové úrovni. A hlavně se na to cítím.

Ale co by na váš odchod řekli v Karviné?

Jsem tam spokojený, mám výborné vztahy s vedením, ale končí mi smlouva a tohle by v Karviné pochopili. Dokonce si myslím, že by mi Slavii přáli. Nic nehrotím, uvidíme po dovolené. Od agenta mám zprávy, že zájem má více klubů. Slavia je pro mě jednoznačně na prvním místě, to bych bral jako velký krok.

Jaké nabídky jste ještě dostal?

Byl jsem v kontaktu i se Spartou. Ale Slavia pro mě od začátku stojí výš. Noví majitelé to tam nastavili dobře, klub funguje. Ve Spartě nebylo dlouho jasné, kdo ji bude trénovat, jak to tam celé bude vypadat. Teď jsem se dočetl, že podepsala ke Koubkovi a Bičíkovi ještě Dúbravku z Liberce, takže má tři výborné brankáře na jedno místo. Jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat, protože dva z nich chytat určitě nebudou a tu ambici mají všichni tři.

Abyste mohl jít do Slavie, musel by vám Pavlenka místo uvolnit. Vy jste v Německu působil, rozumíte mu, že by ho i navzdory současné pozici ve Slavii bundesliga lákala?

Chápu. Naprosto. I když je Slavia špičkový český klub, bavíme se tady o bundeslize. Navíc by to tam měl lehčí díky tomu, že v klubu působí Jarda Drobný a Theo Gebre Selassie. Všichni kluci v české lize by si chtěli zkusit zahraničí, tak to prostě je. Taková nabídka by už nemusela přijít. Bylo by asi zvláštní, kdyby brankáře z české ligy nelákalo vyzkoušet si ligu v Německu před plnými stadiony. I když má Slavia skvělé fanoušky a chodí jich dost, s bundesligou se česká liga prostě nemůže rovnat.

V souvislosti se Slavií se mluví o dvou jménech, údajně má zájem o Ruslana Rotana, kapitána Dněpru Dněpropetrovsku, a Jevgenije Konopljanku ze Schalke. S oběma jste hrál...

Rotan je obrovský dříč, který dokáže strhnout mančaft v jakémkoliv momentu. Toho bych Slavii jen doporučil. O Konopljankovi se nemusíme vůbec bavit, skvělý hráč, který umí rozhodovat zápasy. Jen další důkaz, že to Slavia myslí s úspěchem vážně. Ruslanovi Rotanovi jsem psal, jak to vypadá, ale byl tajemný. Pro mě by to bylo ve Slavii zajímavé i z tohoto pohledu, kdybychom se třeba sešli. Uvidíme, co se stane, až se vrátím z Ameriky.