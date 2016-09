Spartě prospěl Dočkal. Ale měli bychom hrát ještě líp, řekl záložník

Přestože sám věděl, že to z jeho strany nebylo ideální, trenér Ščasný i mužstvo ho potřebovali. Zvlášť když s týmem neodcestovali jiní středoví hráči Rosický a Vácha.

„Proti dvěma předchozím zápasům s Boleslaví a v Southamptonu jsme podali lepší výkon. Vrátil se nám Dočkal, což bylo strašně znát,“ chválil ho kouč Zdeněk Ščasný.

Osmadvacetiletý záložník hrál naposled 21. srpna proti Jablonci, kdy si poranil postranní vazy v koleně. Přišel o malé derby s Duklou, reprezentací duely s Arménií a Severním Irskem, chyběl proti Boleslavi i v Southamptonu.

Ve Zlíně odehrál celé utkání, fyzicky náročný zápas zvládl. „Velká chyba, že jsme je pustili do vedení. Otáčet zápasy venku a ještě k tomu ve Zlíně, kde je teď euforie, je hrozně těžké. Domácí cítili velkou šanci na body,“ poznamenal Dočkal.

Kouč Ščasný mluvil o herním zlepšení, podobně to viděl i Dočkal. „Výkon byl o něco lepší, ale představujeme si, že budeme hrát ještě líp. Měli jsme sice dost šancí, tři břevna, ale nebylo to po hezkých akcích. Byl to zápas, ve kterém jsme to tam měli na sílu dotlačit a tři body urvat,“ litoval Dočkal.

„Hlavně ve druhém poločase se žádný velký fotbal hrát nedal, hřiště bylo dost měkké, kombinovat se moc nedalo. Tak jsme se tam museli dostávat hlavně po centrech. Závarů jsme tam měli hodně.“

Šance měl i Zlín, hrozil především z brejků. Pokaždé když sparťané přišli o míč, domácí rychle vyrazili dopředu. „Přesně na to byl soupeř připravený. Kdyby jeden z brejků vyřešil líp, tak jsme neměli ani ten bod,“ uznal Dočkal.

Za necelý týden Spartu čeká derby se Slavií. A už potřebuje nutně vyhrát. „Pro nás je jedno, na koho narazíme. Sami se potřebujeme dostat do pohody a je jedno, proti komu hrajeme.“

Hodnocení sparťana Václava Kadlece a zlínského brankáře Stanislava Dostála pro O2 TV: