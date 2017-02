Dočkal a Čína: nabídka, která už se v lize nemusí opakovat

Pro porovnání: je to pětinásobek Dočkalova příjmu ve Spartě. V historii ligy pak stáli víc jen dva mladíci - Tomáš Rosický a Milan Baroš.

„Nabídka pro klub i pro mě byla taková, že by oběma stranám nedalo se nad tím aspoň nezamyslet,“ přiznal Dočkal pro sparta.cz.

„Klub zaujal stanovisko, že je to nevhodně načasované. Od začátku jsem dal Spartě jasně najevo, že se dokážu smířit s tím, pokud mě neuvolní, aby věděla, že z mé strany nehrozí negativní reakce,“ pokračoval muž, jenž má v pražském celku kontrakt do léta 2020.

Dočkal je klíčovým hráčem Sparty, která rozehraje jarní část sezony ve čtvrtek utkáním Evropské ligy v ruském Rostově. V neděli pak vstoupí do odvetné části ligové soutěže zápasem s Bohemians.

Přijít v takové chvíli o Dočkala, to by byla sportovní komplikace. „Nabídka z Číny měla skutečně nadstandardní parametry. Rozhodli jsme se ale upřednostnit sportovní hledisko před ekonomickým profitem,“ uvedl Adam Kotalík, generální ředitel Sparty. „Byl by to velký zásah do týmu.“

Dočkal patří i k nejdůležitějším hráčům reprezentace, se šesti asistencemi je nejlepším nahrávačem Evropské ligy. Je tedy poměrně logické, že neunikl zájmu bohatých čínských klubů, které už během zimy utratily 4,5 miliardy korun za posily. Víc vydaly jen celky z anglické Premier League.

„Bořek Dočkal se netají přáním vyzkoušet si ještě angažmá v zahraničí, dlouhodobě tedy hledáme možné varianty zajímavé pro klub i pro hráče. Čína je velmi specifickým a zároveň nesmírně zajímavým trhem, který ovšem není snadné zaujmout,“ pravil Dočkalův manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest International.

„V tomto případě jsme byli úspěšní. Finální přestupová částka pro klub i plat nabídnutý hráči se pohybuje v relacích, které se v následujících letech ve spojení s fotbalistou české nejvyšší soutěže velmi pravděpodobně nebudou opakovat,“ tipuje Kolář.

Čínskou exotiku si v minulosti z Čechů vyzkoušel například Václav Němeček - bývalý kapitán reprezentace tam před téměř dvaceti lety končil kariéru. Dále pak Robert Caha, Marek Jarolím a Jan Rezek. Všechno to však byly jen krátké epizody. A také v jiné době.

Čínský fotbal aktuálně prožívá obrovský boom, zaměřuje se na velká jména s atraktivní historií. Jsou to už mnohdy pohaslé hvězdy, od kterých si však majitelé slibují reklamu i progres.

Od chvíle, kdy Čína začala evropský fotbal „bombardovat“ miliony, stala se jednou z vytoužených adres i pro hráče z české ligy. Jenže chybělo to důležité: poptávka z druhé strany. A to se teď s Dočkalem změnilo. Jde o prolomení bariéry.

„Kontakty s čínským trhem navázal Sport Invest již před třemi roky, kdy byl znatelný stoupající potenciál čínského fotbalu. Před rokem jsme byli osloveni jedním z klubů tamní Super League, abychom pro ně realizovali evropský skauting,“ přibližuje Kolář, který se už podílel na přestupu tureckého útočníka Buraka Yilmaze z Galatasaray Istanbul do klubu Beijing Guoan.

„Bořek Dočkal jakožto nejlepší hráč české ligy pak byl první možnou akvizicí špičkového českého fotbalisty v čínské soutěži,“ říká Kolář.

A co když tahle akvizice ještě možná je? Sparta v Evropské lize pomýšlí na postup a potřebuje zvládnout také vstup do domácí soutěže, aby v lize nenabrala ještě větší ztrátu. Za první Plzní, jež má zápas k dobru, zaostává o čtyři body. Pokud potvrdí formu z přípravy, jen těžko se v případě Dočkala něco změní.

Jenže co když na startu zakopne?

Zájem čínské strany je silný a čas na přestupy až do konce února...