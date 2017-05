Fleišman: Po debaklu se Evropa slaví blbě, na Duklu pošleme asi sud

„Prohráli jsme a navíc s ostudou, absolutně jsme to nezvládli,“ lamentoval Fleišman. „Jsme v Evropě, můžeme slavit, ale taky si musíme uvědomit, co jsme tady předvedli. To se pak slaví blbě,“ zdůraznil hráč, který předtím léta působil právě v Liberci.

Do pohárů jste postoupili díky Dukle, která nakonec vyhrála v Teplicích, s nimiž jste svedli souboj na dálku. Dostanou od vás hráči Dukly nějakou odměnu?

Musím Dukle za celý tým poděkovat. Asi jim pošleme sud piva... Chtěli jsme si to uhrát sami, ale nakonec jsme si to mohli sami podělat. Liberec vyhrál naprosto zaslouženě.

Dolehla na vás důležitost utkání?

Je možné, že jsme to měli v hlavách. A když jsme dostali první gól, trochu jsme si přestali věřit. V šatně jsme si za stavu 0:2 řekli, že na ně zkusíme vlítnout a dát kontaktní gól, a místo toho jsme dostali na 0:3. Pak už si to Liberec zkušeně hlídal.

Sledovali jste během zápasu vývoj utkání Teplice - Dukla?

Já to nesledoval ani o poločase a v průběhu druhé půle nebyl čas se ptát na výsledek. Přiznám se ale, že už jsem si na poháry moc nevěřil. Když skončil zápas, zeptal jsem se čtvrtého rozhodčího a ten mi řekl, že je to před koncem 0:0.

Po utkání jste museli čtyři minuty čekat, jestli vás Teplice na dálku ještě nepředskočí. Jaké to bylo?

Dlouhé, ale my už jsme na výsledek v Teplicích museli čekat od 60. minuty, protože s naším zápasem už jsme mohli těžko něco udělat. Liberec byl prostě lepší. Nedokážu si to vysvětlit, musíme si to rozebrat a pak si popřejeme hezkou dovolenou.