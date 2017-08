Jsem rád, že se z toho mladí nepodělali, oddechl si Trpišovský

V zimě ho Liberec vyfoukl Plzni a v létě obratem výhodně prodal do italské Fiorentiny. Teprve 18letý útočník Martin Graiciar v sobotu v Mladé Boleslavi ukázal, proč má na fotbalovém trhu takovou cenu. Podařilo se mu vstřelit své dva první ligové góly, a tím Liberci zajistil důležité vítězství.

V závěru prvního poločasu talentovaný mladík umístil míč z úhlu do sítě po parádním rohu Potočného na zadní tyč. Po změně stran zvyšoval chladnokrevně na 2:0 po skvělé přihrávce stejného hráče za boleslavskou obranu.

„Musím poděkovat Romanu Potočnému za skvělé asistence,“ usmíval se Graiciar. „Při druhém gólu jsem si navíc vzpomněl na radu trenéra gólmanů Štěpána Koláře, který mi prozradil fintu na brankáře Vejmolu. To mi pomohlo.“ Graiciar v létě zmeškal v Liberci celou přípravu. Nejdřív byl na evropském šampionátu devatenáctiletých, pak na testech ve Fiorentině, která ho koupila, ale ještě rok ho nechala na hostování v Liberci. „Musím dohánět kondici,“ přiznává.

Šanci, kterou od trenéra Trpišovského dostal, však v Boleslavi naplno využil. A to ještě v první půli jednu příležitost spálil. „Byl to jeho sedmý ligový start a už bylo načase, aby se trefil,“ řekl Jindřich Trpišovský v nadsázce a už vážněji dodal: „Škoda, že Martin nedal i tu první šanci, mohl mít hattrick. Kéž by takových osmnáctiletých hráčů bylo víc.“

Liberec přes léto na rozdíl od jiných neposiloval, má nejmladší tým v lize a v Boleslavi se ještě k tomu musel vypořádávat s absencí opor Kúdely a Kerbra vyloučených v zápase se Spartou. „Šanci dostali mladí kluci a jsem rád, že se z toho nepodělali,“ oddechl si Jindřich Trpišovský. Liberecký trenér musel improvizovat v obraně. Mikulu posunul na stopera a hrotového útočníka Potočného stáhl na post krajního obránce. A měl šťastnou ruku: Potočný na novém postu víc než obstál a přihrál na dva góly.

Z útoku do obrany se mu přitom moc nechtělo. „Celý týden se na trénincích tvářil, jako by mu někdo umřel, byl z toho nešťastný. Náš asistent Zdeněk Houštecký mu ale předpovídal: ‚Uvidíš, dáš dvě asistence a v obraně už zůstaneš celou sezonu.‘ A vidíte, on je opravdu dal. Je to takový univerzální voják a přesvědčili jsme se, že v obraně skutečně hrát může,“ řekl Trpišovský.

Liberecký triumf v Boleslavi po dvou trefách Graiciara dokonal další mladík, 19letý záložník Filip Havelka zapůjčený ze Sparty. Brankář Ondřej Kolář podruhé ze čtyř utkání udržel čisté konto.

Slovan se přes trable se sestavou díky týmovosti a bojovnosti v úvodu ligy zařadil hned za velkou trojku ligy Plzeň, Slavia, Sparta a nováčka z Olomouce. V příštím kole hraje opět venku, tentokrát v Karviné.