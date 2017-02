Zlínský trenér Páník: Sázka na cizince je nevyhnutelná

Po roce a půl prošla jedenáctka trenéra Bohumila Páníka zásadní proměnou. Pokud náhle někdo neonemocní, pošle dnes v Liberci na hřiště od začátku hned sedm krajánků ze šesti různých zemí.

„Když chcete dosáhnout úspěchu, nesmíte se dívat, odkud kdo je a jakou má barvu pleti. To nehraje roli. Na plac musí jedenáct nejlepších,“ nerozlišuje Páník původ hráče.

Angažmá cizokrajných hráčů považuje v kontextu světového fotbalu za nevyhnutelnou cestu. „Na českém trhu jsou hráči buď předražení, nebo takovou kvalitu nemají,“ míní Páník.

Sázka na zahraniční hráče vyplynula také ze situace. Během roku a půl přišel klub o tři opory, které pomohly vykopat postup do nejvyšší soutěže. Z vlastních zdrojů je neměl kdo nahradit.

„Pro naše mladé kluky z Vršavy je daleko těžší se dostat do týmu, než když jsme hráli druhou ligu. Musel by to být supertalent,“ říká Páník.

Ve Zlíně si však uvědomují, že čistě bez odchovanců to nepůjde. Na podzim debutoval v lize 20letý stoper Ondřej Bačo, v zimě se do kádru propracoval stejně mladý levý záložník Tomáš Masař. V přípravě dostali šanci nadějná dvojčata Mlýnkova a teprve 17letý mládežnický reprezentant Patrik Hellebrand.

„Musí se s ním pracovat velice opatrně. Říkám, že je to zlínský Rosický a tomu nechali ve Spartě také čas, aby dozrál. Patrik má velké předpoklady, ale nesmí se mu ublížit,“ hlídá Páník fotbalový vývoj ofenzivního talentu.

V Liberci vsadí na osvědčenou sestavu, ve které budou pravděpodobně dva nováčci – srbský stoper Zoran Gajič a francouzský útočník Jean-David Beauguel.

„Doma na první jarní kolo je Zlín možná nejméně vhodný soupeř,“ oceňuje sílu Páníkova výběru liberecký trenér Jindřich Trpišovský.