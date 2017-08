Karvinští fotbalisté doplatili proti Bohemians na svou pasivitu

„Ve druhé půli jsme byli pasivní a přetížená obrana chybu udělá, což se stalo,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber. „Ještě jsme se snažili na tu branku zareagovat, ale už bylo pozdě. Jsem zklamaný z našeho pasivního výkonu, to byl zárodek naší prohry.“

Duel rozhodl Jirásek, který byl v pokutovém území Karviné úplně volný.

„Přesouval jsem se, a než jsem došlápl, tak to trefil z voleje. Těžko se na to dalo reagovat,“ povzdechl si karvinský brankář Martin Berkovec, který před letním příchodem do Karviné sezonu a půl v Bohemians 1905 působil. „Ve druhém poločase byla Bohemka lepší. My jsme dopředu už nic neměli.“

Jozef Weber nebyl s hrou mužstva spokojený. „Nedařila se nám hra s míčem a to je základ všeho,“ uvedl. „Venku se chceme prezentovat jinak.“

Dodal, že přesto v prvním poločase mohli jít po dvou standardních situacích a dvou brejcích do vedení.

Weber už po prvním poločase na levém kraji obrany vystřídal kapitána Pavla Eismanna. Místo něj šel na hřiště Jan Vondra.

Byla to reakce na první gól domácích, který padl po průniku Reitera? Ten nastoupil v první lize úplně poprvé.

„Souboj Dostála a Reitera s našimi Kalabiškou a Eismannem vyzníval jednoznačně pro domácí, takže jsme s tím museli něco udělat,“ vysvětlil změnu v sestavě Jozef Weber. „Je pravda, že mladý Reiter hrál dobře. Pavel Eismann měl navíc žlutou kartu, měl jsem i strach z vyloučení.“

Martin Hašek, trenér Bohemians Praha, měl ze zápasu obavy. „Chyběl nám Tetteh (ghanský útočník), nešli jsme do zápasu v nejlepším rozpoložení, takže jsem moc rád, že jsme ho zvládli, i když byl napínavý až do konce,“ řekl Hašek a pochvaloval si střídání. „Kabajev naši hru oživil a Nečas nahrál na vítězný gól Jiráska.“

Karvinské už ve středu od 17.00 čeká duel druhého kola poháru ve Slavičíně. Doma v neděli od 17.00 hostí v lize Mladou Boleslav.