Sparta jedná o další posile, vyhlédla si rumunského levého obránce

Podle informací iDNES.cz oba kluby o příchodu třiadvacetiletého beka na konci minulého týdne skutečně intenzivně jednaly. Je tedy možné, že brzy na Letnou dorazí další zahraniční posila - Sparta už po skončení podzimu koupila Španěla Néstora Albiacha z Dukly.

Fanatik.ro uvádí, že by se přestupová částka měla pohybovat kolem 1,3 milionu eur, tedy zhruba pětatřiceti milionů korun, což se však nezdá příliš pravděpodobné. V Česku jsou podobné sumy za přestupy zcela výjimečné.

„Jde o jednoho z našich nejžádanějších hráčů, měl několik nabídek. S majitelem o tom budeme diskutovat,“ prozradil pro rumunský web Silvian Cristescu, sportovní ředitel klubu.

Leví obránci, v české lize nedostatkové zboží Sparta je už třetím elitním klubem v první lize, který shání levého obránce v cizině. Plzeň ho už získala, z NK Maribor koupila Erika Janžu. Je pikantní, že jde o fotbalistu s takřka stejnými parametry, jakého hledala Sparta. Ročník 1993, výška přes 170 centimetrů, drobné zkušenosti s národním týmem, cena přibližně 15 milionů korun. Na cestě do Česka je rovněž norský levý bek Per Egil Flo z Molde, kterého láká Slavia. O přestupu se stejně jako v případu Sparty ještě jedná. Norský zadák v lednu oslaví osmadvacetiny, je urostlejším hráčem než Janža nebo Vatajelu. Měl nabídku z Legie Varšava, ale dává přednost angažmá v Praze.

Vatajelu nastupuje na levém kraji obrany, tedy na místě, kam by se Spartě posila hodila. V lednu jí totiž bude chybět stabilní levý bek Costa, který bude reprezentovat Zimbabwe na Africkém poháru národů v Gabonu.

Sparta už proto stáhla z hostování v Jablonci Matěje Hybše a zajímala se také o dalšího leváka, Jana Sýkoru z Liberce. Teď se ale zdá, že pravděpodobnou variantou je příchod Vatajelua.

Ten hraje rumunskou nejvyšší soutěž pravidelně od léta 2014, kdy přestoupil do Craiovy z Metalulu Resita. Už v době, kdy nastupoval za druholigový tým, se dostal do reprezentačního áčka a zasáhl do přátelských zápasů s Bulharskem a Moldavskem. Ve statistikách má i čtyři starty za výběr do devatenácti let.

Podle dostupných videí ho zdobí rychlost, poziční hra a umí podpořit útok, z levé strany často nebezpečně centruje. Vyniká i vůdcovskými schopnostmi: v Resitě se stal kapitánem už po dvou odehraných zápasech, v této sezoně nosí pásku i v Craiově, která je zatím v lize na čtvrtém místě.

Před dvěma lety o něj byl zájem i v Anglii, lákal ho Watford či Sunderland, stejně jako španělská Mallorca. Tehdy dal přednost Craiově, za kterou zatím odehrál 79 zápasů a nastřílel 7 gólů. Přidá další už ve Spartě?