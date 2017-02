Anděl otevírá dveře do pekla. A kouč Barcelony sepsul novináře

Enrique těžce nesl porážku v Paříži, která Barcelonu v úvodní osmifinále Ligy mistrů ztrapnila 4:0. Když od mikrofonu odešel, reportér TV3 Jordi Grau k divákům pronesl: „Zdá se, že je velmi rozrušený a nerozumím, proč to řekl, když se k němu chováme stejně, jestli Barcelona vyhraje nebo prohraje.“

Kouč to zaslechl, vrátil se a novináře si znovu podal. Svědectví, co se přesně stalo, se rozcházejí, incident už televizní kamery nezachytily.

Co však viděl celý svět, byla nebohá Barcelona, jeden z favoritů na vítězství v celé Lize mistrů. „Sehráli jsme katastrofální zápas, není složité to tak vidět. Domácí byli od začátku lepší, my byli jasně horší. Ve všem. Zodpovědnost padá výhradně na mě, protože ti samí hráči nám v minulosti dali spoustu radosti.“

Na tiskové konferenci Enrique zopakoval, že největší porážka Barcelony od dubna 2013 (0:4 a 0:3 s Bayernem v semifinále Ligy mistrů) jde za ním. „Je to sport a ten takové chvíle přináší. Ale jsme teprve v polovině souboje a já nebudu ztrácet naději. Proč bych nemohl snít?“

Na otázku ohledně své pozice v klubu, když ani ve španělské lize tým není první, reagoval: „Neztrácejme čas s takovými malichernostmi.“

V Enriqueho éře, který je v Barceloně od léta 2014, nedostal tým čtyři góly poprvé. V srpnu 2015 v evropském Superpoháru v Tbilisi však skončil zápas 5:4 pro Barcelonu. Pikantní je, že poraženou Sevillu vedl Unai Emery, současný kouč Paris St. Germain.

Tenkrát Barcelona vedla 4:1, v úterý večer od 18. minuty prohrávala po náramné střele Angela di Márii z přímého kopu. Když mohl v závěru půle Gomes vyrovnat, šanci neproměnil a vzápětí Draxler po chybě Messiho, jenž ztratil míč a pak se ani neobtěžoval defenzívě pomoci, zvýšil na 2:0. Po přestávce Di Mária další parádní střelou dal na 3:0 a v 72. minutě debakl završil Cavani.

„Hráli líp, než jsme čekali. Byli dobře připraveni, byli lepší takticky, předčili nás po fyzické stránce,“ vypočítával záložník Sergio Busquets. „My jsme si to představovali jinak. Doma se to budeme snažit napravit a věřte, že to nejsou prázdná slova. My se vždycky snažíme, i když vím, že to bude strašně těžké.“

Může Barcelona souboj zvrátit? „Byl by to největší zázrak v historii klubu,“ píše komentátor katalánského listu Mundo Deportivo. Na titulní straně deníku bylo velkými písmeny vytištěno „KATASTROFA“.

Z předních sportovních médií ve Španělsku lze například ještě vyčíst: „Že Barcelona vystupovala jako klub bez hrdosti a schopnosti konkurovat fotbalu, který předváděl PSG. Že byla smrtelně raněna, že tým postrádal duši, že byl ponížen. Že Messi prožil velmi špatný večer nebo že útočná trojice Messi, Suárez, Neymar nikdy společně nehrála tak mizerně.“

Messi se podle statistik v první půli dotkl míče jen sedmnáctkrát, což je nejnižší číslo za posledních devět let.

I proto zatím platí expresivní věta z madridského deníku Marca. „Anděl (Angel di Mária) otevírá dveře do pekla.“ Přibouchne je Barcelona v odvetě, která se hraje 8. března na Camp Nou?

Podívejte se, jak vypadlo druhé úterní osmifinále Ligy mistrů: Benfica Lisabon - Borussia Dortmund 1:0