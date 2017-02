Arsenal zkusí proti Bayernu zlomit kletbu, Neapol chce zaskočit Real

Arsenal se v poslední době nemůže probojovat mezi osm nejlepších celků, v osmifinále vypadl v každém z předchozích šesti ročníků. A může za to i Bayern, který vyřadil londýnský klub v letech 2013 a 2014. Naposledy se oba celky potkaly v minulém ročníku už v základní skupině. Doma sice Arsenal vyhrál 2:0, ale venku utrpěl debakl 1:5.

„Máme ze zápasů s nimi poměrně čerstvé zkušenosti. Bayern sice v létě vyměnil trenéra, možná bude hrát trochu jinak, ale pořád je to hodně nebezpečný tým se skvělými hráči,“ řekl český gólman Arsenalu Petr Čech, který se zná se současným koučem Bayernu Carlem Ancelottim ze společného působení z Chelsea.

Liga mistrů Osmifinále, 1. zápasy Úterý 14. února

Benfica - Dortmund 1:0

Paříž - Barcelona 4:0 Středa 15. února

Real - Neapol (O2TV)

Bayern - Arsenal (O2TV) Úterý 21. února

Leverkusen - Atlético (O2TV)

Manchester City - Monako (ČT Sport) Středa 22. února

Porto - Juventus (O2TV)

Sevilla - Leicester (O2TV) Všechny zápasy se hrají od 20.45

Arsenal má situaci o to složitější, že boj o ligový titul bude mít už hodně těžký, jelikož má velkou ztrátu na vedoucí Chelsea. Potřebuje proto úspěch v Lize mistrů. Jenže Bayern je v domácím prostředí hodně silný a dokonce vyhrál všech 15 posledních zápasů v Allianz Areně, což je rekord Ligy mistrů.

„Bayern je hodně těžký soupeř, jeden z favoritů na celkové vítězství. Ale v téhle fázi už si člověk moc nemůže vybírat. Pokud chcete pomýšlet na vítězství v Lize mistrů, musíte si ve vyřazovací fázi poradit i s těmi nejtěžšími soupeři,“ prohlásil Čech.

Proti Bayernu však v brance Arsenalu dostane přednost Čechův konkurent David Ospina, který nastupoval už v základní skupině, zatímco Čech chytá v anglické lize. A trenér Arséne Wenger na tiskové konferenci před zápasem potvrdil, že na tom pro osmifinále nehodlá nic měnit.

V druhém středečním duelu nastoupí obhájce titulu Real Madrid doma proti Neapoli, která už dva měsíce a 18 utkání v řadě nepoznala hořkost porážky. Trenér Zinedine Zidane by měl mít k dispozici i svou hvězdu Cristiana Ronalda, který měl v týdnu menší zdravotní potíže a v pondělí netrénoval s ostatními hráči Realu.

Zápas bude prestižní pro opory Neapole Raúla Albiola a Josého Callejóna, kteří hrávali právě za Real. „Je to pro mě hodně mimořádný zápas. Pokud dám gól, nebudu ho slavit, protože mám k Realu velký respekt. Splnil jsem si sen si za Real zahrát, ale neměl jsem tam dostatek prostoru, proto nyní hraji za Neapol,“ řekl Callejón.

Oba celky se dosud potkaly jen v sezoně 1987/88, kdy za Neapol ještě hrával hvězdný Argentinec Diego Maradona, který bude na utkání jako ambasador. „Tehdy byl Maradona dvakrát dražší, než kolik by stál dnes Ronaldo. Ale oba hráče srovnávat je těžké, protože hráli na jiných pozicích,“ řekl bývalý prezident Neapole Corrado Ferlaino.

Zatímco Real bojuje o sedmý postup do čtvrtfinále za sebou, Neapoli by se to mohlo povést poprvé v klubové historii.

Podívejte se, jak vypadlo úterní osmifinále Ligy mistrů: Benfica Lisabon - Borussia Dortmund 1:0