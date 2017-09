Už bychom mohli přestat dávat soupeřům náskok, přeje si Hrubý

„Je fajn, že jsme zase ukázali charakter našeho týmu, ale už toho bylo dost. Také bychom někdy mohli vést dva nula my,“ prohlásil záložník Robert Hrubý, který je s třemi góly nejlepším ligovým střelcem Baníku.

Třeba se mu to splní už v pátek, kdy Baník hraje v Praze s Duklou.

Před utkáním s Jabloncem jste se dva týdny hodně věnovali zlepšení obrany a zase jste dostali dva góly.

Jablonec měl dvě šance, do nichž jsme je pustili my sami, a proměnil je. My pak musíme zbytečně ztrátu dohánět, ale jsem rád, že jsme se semkli a zvládli aspoň vyrovnat, i když jsme měli šanci stav otočit. Pozitivní je, že nějaké góly dáme.

Proč vám začátky zápasů nevycházejí? Jako byste se báli.

Však jsme si po utkání říkali, že bychom už mohli přestat dávat soupeřům náskok, abychom ho nemuseli furt dohánět.

Ale čím to je?

Všichni teď myslíme hlavně na tu defenzivu a pak se to už s vámi veze. Jablonec měl dvě šance a využil je. Někdy máte takové štěstí. Jindy máte více šancí než soupeř a neproměníte je. Takový je fotbal.

Co jste si o přestávce říkali v šatně?

Nějaký extra proslov jsme tam neměli. Jen jsme si řekli, že když jsme to s Teplicemi zvládli otočit, tak to může vyjít i teď. Ale ve druhé půli měl Jablonec první standardku a byl z toho další gól.

Po přestávce vám vycházely útoky po křídlech a v pokutovém území hostů jste měli vysoké hráče Tomáše Poznara a Jakuba Šašinku. Pramenily z toho oba vaše góly?

Přesně takhle jsme to chtěli hrát. Jenže v prvním poločase jsme míč zbytečně tlačili středem a snažili se to prokombinovat, což nešlo, bylo to tam strašně zahuštěné. Po přestávce jsme hru rozhazovali do stran, což nám hodně pomohlo, a dostali jsme se do nějakých šancí a zaplať pánbůh, že jsme dali dva góly.

Když to zlehčím, nemáte obavy, že příště diváci přijdou až na druhý poločas?

Ne, to ne. Hlavně je to i zásluha fanoušků, že jsme srovnali, protože i za stavu 0:2 v sedmdesáté minutě nás povzbuzovali. A za to jim chci moc poděkovat.

Jak velká to je pomoc?

Obrovská. Je to stokrát lepší než hrát někde před prázdnými tribunami, kde slyšíte všechno. Tady je atmosféra, jak má být. Ti fanoušci jsou skvělí.

Ale ozýval se i pískot...

To je asi všude, když prohráváte. Fandové chtějí vidět hru dopředu, a jakmile přihrajete dozadu, tak začnou trochu pískat. Ale to k tomu patří.

Doma jste zatím pokaždé jen remizovali. Se Slavií to určitě bylo pozitivní, ale dá se říct, že s Teplicemi i Jabloncem jste ztratili?

V obou těch zápasech jsme prohrávali nula dva, takže jsme za bod rádi, ale rozhodně jsme před utkáním byli odhodlaní vyhrát.