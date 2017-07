Hrubého krásná trefa v Brně těší. Ale hlavní je výhra Baníku, říká

Jak často se taková rána povede? „Asi málokdy,“ přiznal Hrubý po výhře 3:1. „Přál bych si, aby mi to tam padalo i dál, ale hlavně abychom vyhrávali jako tým.“

Co se musí sejít, aby se střela takhle povedla?

Hlavní bylo, že Šáša (útočník Jakub Šašinka – pozn. red.) vyhrál souboj. Já jsem to už jenom trefil.

Je to pro vás velká úleva, když se vám v minulé sezoně střelecky nedařilo?

Právě proto jsem rád, že to tam spadlo hned v prvním zápase. Ale když se bude dařit Baníku, tak je úplně jedno, kdo bude góly dávat.

Co se změnilo oproti nevydařenému poslednímu přípravnému utkání s Třincem?

Spíš přišlo takové vystřízlivění, že to nepůjde samo. Jsem rád, že nás takový výpadek nepotkal v prvním zápase v lize. Rychle jsme se probrali, makali jsme od začátku.

Oproti druhé lize jste působili uvolněněji. Spadl z vás tlak?

Každý si myslí, že druhá liga je jednodušší, ale není. Soupeři se na nás připravovali úplně nejvíc. Teď je to jinačí. My jsme ti, co postoupili ze druhé ligy, takže nás neberou jako favority. Ale my se rozhodně necítíme jako nějací outsideři.

Pomáhá to i vám osobně?

Já jsem byl rád, že se hlavně postoupilo. Byl jsem teď úplně uvolněný a strašně jsem se těšil.

Může vám svědčit, že soupeři v nejvyšší soutěži už proti vám nebudou jenom bránit?

Ve druhé lize to bylo hodně o soubojích, tady to bylo nahoru dolů, šance na obou stranách. Naštěstí nám obrana fungovala hodně slušně, a že se nám podařilo dát tři góly hned v prvním utkání, je taky super.

Takže parádní premiéra?

Je super, že jsme zpátky v první lize. Všichni jsme ten zápas odmakali, dali do toho úplně všechno, takže jsem nadšený. Z obou stran to ale byl fotbal nahoru dolů, myslím, pro diváky super podívaná.