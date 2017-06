I starší hráči potřebují zátěž, zdůraznil ostravský trenér Kučera

„Pamatuji si z Německa, jak to měl nastavené Míra Kadlec s trenérem Rehhagelem. Starší hráči, a zažil jsem to také, protože jsem hrál do 38 let, musejí mít tréninky trochu uzpůsobené.“

Kučera zdůraznil, že i fotbalisté nad 35 let potřebují zátěž. „Kdyby trénovali jen v pátek a hráli v sobotu, tak by to bylo dobré akorát pro I. B třídu, okresní přebor anebo zápasy ve Viganticích.“

Ostatně s Barošem už o tom mluvil. „Řekl jsem mu, jak si to představuji, a on souhlasil. Přípravu s námi absolvuje téměř celou. Potom si sedneme a podle únavy a jeho věku bude trénovat. Podobně to budou mít i Tomáš Zápotočný a Petr Vašek. Není to jen o Barošovi. Je to první liga, tréninková náročnost je vyšší a stejně tak sklony ke zranění. Nebude však problém, když starší kluci jeden trénink v týdnu vynechají.“

Kučera dodal, že nechtějí v Baníku jméno, ale Milana Baroše. „Věřím, že prodá své kvality na trávníku i v kabině, kde si mladí hráči budou moct posbírat nějaké podpisy,“ smál se trenér Kučera.