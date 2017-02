Jiný kouč než Páník by tak trpělivý nebyl, říká Fantiš o svém zranění

„To mě nenapadlo, že jsem ještě neodehrál ve Zlíně celé utkání, ale asi je to pravda,“ přemítal ofenzivní hráč, kterého ve Zlíně brzdily zdravotní lapálie; nejdříve dlouhá rekonvalescence operovaného kolene a poté přetržený vaz v kotníku. „Teď mě už nic nelimituje,“ líčí 24letý bývalý mládežnický reprezentant.

Jak jste kondičně zvládl dvě střetnutí v tak rychlém sledu?

Tohle jsem zažil v kariéře poprvé. Na první utkání s Krasnojarskem (2:1) jsem se těšil. Hrál jsem poprvé v zimní přípravě od začátku, navíc na přírodní trávě. Druhý zápas s Razgradem (1:2) jsem ani netušil, že budu hrát celý, ale nemohl Beauguel. Že jsem to dal, mě povzbudilo. Zase se cítím kondičně dobře. Hlavně, že tělo drží. Koleno není problém, ale kotník je občas ztuhlý a cítím ho.

Neztrácel jste už naději, když se zdravotní pauza protahovala?

Tohle můžou chápat jenom hráči, kteří jsou zranění. Nedělám to schválně. Doufám, že už se mi budou zranění vyhýbat. Pro psychiku to bylo náročné období. Fotbal chci hrát, baví mě. Hodně mě držela rodina. Máme malou dcerku a říkal jsem si, ať je zdravá hlavně ona.

Jak moc vám pomáhá trenér Páník, který ve vás pořád věří?

Známe se dlouho, v osmnácti mě měl v Baníku. Za to jsem rád. Nevím, který trenér by trpěl hráče, který tak přitahuje zranění.

Pod jiným trenérem by to bylo mnohem těžší, že?

Samozřejmě. Zažil jsem hodně trenérů a umím si představit, že už bych tady nebyl. Nevím, jak by to řešili. Budu jedině rád, když budu konečně zdravý a důvěru mu vrátím.

Počítá s vámi spíše do útoku než do zálohy. Jak to vnímáte?

Jsem rád. V útoku se cítím mnohem lépe. V záloze jsem začínal v Příbrami, pak tam hrál chvilku v Ostravě. Jinak jsem nastupoval v útoku. Ale dokážu to odehrál na obou krajích zálohy, v Jablonci mě párkrát dokonce postavili do obrany.

Jak těžké pro vás bude prosadit se v konkurenci Diopa a zimní posily Beauguela?

Když je Dame (Diop) zdravý, je to hráč vysokých kvalit. Beauguel měl zdravotní problémy, od toho se bude všechno odvíjet. Pokud budeme všichni fit, rozdáme si to o místo na férovku. A když někdo vypadne, dokáže ho druhý nahradit. Vycházím dobře s oběma. Nejsem typ, který by byl naštvaný, když někdo přijde a hraje. Ať hraje nejlepší, ten, co dává góly.

Po roce jste opět na soustředění v Turecku. Můžete ho porovnat s loňským, kdy byl Zlín ligovým nováčkem?

Oproti minulému roku jsme odehráli tři opravdu těžká utkání. Loni bylo jedno slabší. Letošní zápasy měly ligové parametry, museli jsme je odehrát nadoraz. Jako tým jsme organizovanější. Tréninky jsou náročnější. Přišli hráči, konkurence se zvýšila. Nikdo nemá nic jistého, všichni chtějí hrát, neexistuje něco vypustit. V tom je největší posun.

Místo v neděli se vracíte ze soustředění ve středu. Jak jste vzali prodloužení pobytu?

Pozitivně. Měli jsme zprávy, jaké je u nás počasí. I tohle ukazuje, že klub se chce porvat o přední příčky. Zvykli jsme si na přírodní trávu, přechod na umělou není ideální. Doufám, že doma se už na ni nevrátíme.

Zvyknout si ale musíte na teploty i o dvacet stupňů Celsia nižší a celodenní mrazy.

Jde o to, abychom se dobře oblékli. Musíme tohle období přečkat. Časem mrazy povolí.

Už cítíte napětí s blížícím se startem ligy?

Každý o tom mluví. Zimní příprava je dlouhá, ale teď už to půjde rychle za sebou. Odehrajeme generálku a už se budeme chystat na Liberec. Naším cílem jsou evropské poháry. Když je to tak rozjeté, mělo by se to dotáhnout do konce.