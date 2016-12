Teplice jsou pro mě krok dopředu, vysvětluje Hyčka

„Myslím, že pan Bartoněk to nemyslel tak, jak to řekl. Ale co se dá dělat, nedělám si z toho hlavu,“ oznamuje 26letý fotbalista. „Brnu jsem vděčný, že jsem v něm mohl hrát ligu a strávit několik let. Budu o něm mluvit jenom v dobrém.“ Proč se tedy Hyčka rozhodl pláchnout do Teplic? „Je to pro mě nový impulz a krok dopředu v kariéře, co se týče fotbalové stránky i zázemí. Navíc mám kousek od Teplic rodinu,“ vysvětluje šikovný univerzál.

Právě pobyt v severních Čechách jej dokázal zázračně nakopnout. Když se před startem minulé sezony nevešel do brněnského kádru, zamířil na půlroční hostování do druholigového Ústí nad Labem. A místo nevýrazného hráče se do Zbrojovky vrátil nebojácný expres s úžasným tahem na bránu. „Možná jsem tam dostal novou chuť do fotbalu. Měl jsem kolem sebe okruh lidí, co jsem dobře znal, rodina byla nablízku,“ přemítá Hyčka nad svým vzkříšením.

V Brně si 166centimetrový střízlík v uplynulém roce přivlastnil pravou lajnu, na níž zářil v roli obránce i záložníka. Není divu, že s ním Zbrojovka toužila prodloužit smlouvu. „Měl na stole velice lukrativní nabídku, ale k něčemu u něj došlo. Asi i vzhledem k jeho vztahu k severním Čechám se prodlužovalo jeho jednání, které z naší strany bylo velice korektní,“ sděluje brněnský trenér Svatopluk Habanec. Podle klubového majitele Bartoňka už byly obě stany dohodnuté na podmínkách, načež Hyčka „cukl“. Tuto verzi hráč odmítá.

„Pan Bartoněk mě pochopil a myslím, že jsme se rozešli v dobrém.“ Alois Hyčka o odchodu z Brna

„O nové smlouvě jsme se bavili někdy v září, ale určitě jsme nebyli ve finální fázi. Řekl jsem, že to necháme po sezoně, protože jsem chtěl mít čistou hlavu na fotbal. Po konci podzimu se ozvaly Teplice, sešel jsem se s panem Bartoňkem a řekl mu svoje důvody, proč chci nabídku přijmout. Pan Bartoněk mě pochopil a myslím, že jsme se rozešli v dobrém,“ říká Hyčka, kterému přirostli k srdci brněnští fanoušci. „Chtěl bych jim poděkovat za jejich podporu, které jsem si vždycky vážil,“ vzkázal.

Zbrojovce ztrátou Hyčky vznikla v sestavě nepříjemná díra. „Myslím, že každý hráč je nahraditelný, nebudeme se z toho hroutit. Pomůžeme si jedním z našich hráčů, na ještě jednom bekovi usilovně pracujeme,“ uvedl Habanec, který se svým týmem příští týden zahájí zimní přípravu. „Z nových hráčů tu bude minimálně (nigerijský záložník) Ashiru. Dále máme předjednané dva hráče na zkoušku,“ prozradil Habanec.