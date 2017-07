Senzační zpráva: mladý obránce Matějů míří z Plzně do anglické ligy

Fotbal

Zvětšit fotografii Plzeňský Aleš Matějů slaví gól do olomoucké sítě. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 10:43

Nepatří mezi největší plzeňské hvězdy a například ani nenastoupil za dospělou reprezentaci. Přesto nyní Aleš Matějů míří do Anglie. V den, kdy startuje HET liga, je to senzační zpráva. Podle informací iDNES.cz by měl jednadvacetiletý krajní obránce v nejbližších dnech absolvovat zdravotní testy v Brightonu, čili u nováčka anglické ligy.

Pokud se nestane nic neočekávaného, Matějů bude novým spoluhráčem reprezentačního záložníka Jiřího Skaláka. Cena se odhaduje na téměř sedmdesát milionů korun.

Příbramský odchovanec Matějů působil jako dorostenec v Eindhovenu, byl to výrazný talent, rychlý, technický a nebojácný. V létě 2015 přestoupil do Plzně a stačil odehrát padesát ligových zápasů. Jestli se mu něco vyčítalo, pak kolísavá výkonnost. V létě měl patřit k oporám reprezentační jedenadvacítky na evropském šampionátu v Polsku, ale těsně před jeho začátkem se zranil. Nenastoupil ani v prvním soutěžním zápase Plzně v nové sezoně. V Bukurešti hrál ve 3. předkole Ligy mistrů proti FCSB pravého obránce ne zcela zdravý Limberský, zatímco Matějů seděl mezi náhradníky. Teď ho čeká největší výzva kariéry. Pokud se mu poštěstí, mohl by se v soutěžní premiéře za Brighton představit 12. srpna proti hvězdám z Manchesteru City.