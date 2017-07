Nový plzeňský gólman Hruška: Chci přesvědčit, že to tady odchytat můžu

To už měl za sebou první poločas v novém klubu. Plzeň porazila v tréninkovém areálu v Luční ulici druholigový Sokolov s Pavlem Horváthem na trenérské lavičce 3:2 (více zde). Hruška chytal v prvním bezbrankovém poločase.

„Nedostal jsem gól, takže dobrý,“ usmíval se. „Ale nešla na mě pořádná střela, nic jsem nemusel řešit.“

Takových zápasů vás s Plzní, zvlášť v domácí lize, čeká nejspíš víc. Jste na tuhle změnu proti Příbrami připravený?

Mančafty, jako je Viktorka, to tak mají. Od toho tam potom gólman je, aby udržel koncentraci a tu jednu střelu nebo šanci chytil. Na to připravený být musím.

Ale je to složitější. Těžší, než když jste víc v permanenci, že?

Určitě, to je jednoznačné. Ale v Plzni jste zase zapojený víc do hry, hodně se hraje nohama. Žádné bouchání dopředu, na což jsem byl zvyklý z Příbrami. V tom ale problém nevidím.

Už jste vůbec stačil ten nečekaný přestup vstřebat?

Upeklo se to narychlo, v Příbrami jsem se ani nestihl rozloučit. Byla to taková nabídka, kterou už ani nečekáte. Ale já jsem se od první chvíle do Plzně hodně těšil a v tom pokračuju, jsem nadšený.

Momentky z přípravného utkání.

Jak vás přijala kabina, zapadl jste do týmu v pohodě?

S tím nemám sebemenší problém. Devětadevadesát procent kluků jsem znal už dřív z ligy.

Jaký máte z Plzně dojem?

V lize se pohybuju už nějaké roky, Viktorku jsem samozřejmě sledoval. Poslední roky je na špičce, takže můj dojem nemůže být jiný než dobrý.

Těší vás i to, že po poslední sezoně, po níž Příbram sestoupila, si teď spíš zahrajete o čelo?

Ono těch krizových sezon tam bylo víc... Teď jsem v Plzni a chci, aby pokračovala v nastoleném trendu. A k tomu patří boj o titul, o poháry.

Má podle vás současný tým Viktorie na to, aby se o titul popral se Spartou a Slavií, které přes léto mohutně posílí?

Za mě jednoznačně. Fotbalová kvalita je v Plzni obrovská.

Už teď je jasné, že zraněný Matúš Kozáčik úvod sezony nestihne. Jste připravený převzít roli gólmanské jedničky?

Nechci dělat žádná unáhlená prohlášení, že Plzni něco vychytám nebo že budu jednička. Jsem tady, připravený pracovat a uvidíme, jak to dopadne po přípravě. A jestli budu chytat já, Petr Bolek nebo někdo

třetí, je na trenérech. Chci ale přesvědčit, že to odchytat můžu.