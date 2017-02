To jsme potřebovali. Vydřeli jsme to, ubojovali, zářil sparťan Čermák

Čermák proti čtvrtečnímu pohárovému utkání v Rostově (0:4) naskočil do základní sestavy místo Lukáše Váchy a za důvěru se odvděčil.

Po zápase byl samý úsměv. „Byl to vydřené vítězství, zvlášť po tom Rostově. Zápas za rohem, navíc těžký. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli,“ poznamenal dvaadvacetiletý středopolař.

Herně se vám příliš nedařilo, fanoušci vás v závěru příliš nepodrželi, dávali najevo nespokojenost. Vnímal jste to?

Až když jsem vystřídal, tak jsem si toho všimnul. Jinak ne, na hřišti to nevnímáte.

Trenér Požár k Čermákovi „V první půli byl u důležitých situací, dal gól. Druhou půli jsme neodehráli dobře jako tým, ani on nebyl na úrovni jako před přestávkou. Ale v zásadě odvedl slušný výkon.“

Čím si vysvětlujete nevýrazný výkon ve druhém poločase?

Těžko říct, sám jsem jim to na začátku namazal do šance, to nám taky zrovna nepomohlo. Nehráli jsme, co jsme chtěli, ale jsme rádi, že jsme to zvládli, zvlášť po tom čtvrtku. Bohemka hodně dobře bránila, byli na nás pořád nalezlí, jak jsme si to dali víc od nohy nebo se nepovedla přihrávka, hned míč získávali a chodili do brejků. My faulovali a oni nás pak ze standardek zatlačili.

Chyběla vám sebedůvěra?

Chtěli jsme to zvládnout a právě to sebevědomí si zvednout, to se povedlo. Uvidíme, jak to půjde dál. Herně to ideální nebylo, to víme. Někdy takové zápasy hrajete, že to nejde. Ubojovali jsme to.

Pár minut před koncem jste šel ze hry a sledoval nápor soupeře. Protrpěl jste to na lavičce?

Když byl v nastavení ten roh, jak k nám do vápna naběhl jejich brankář, tak člověk si říká, ať to kopnou přímo na našeho gólmana, nebo ať to hlavně někdo odhlavičkuje. Naštěstí jsme to uhráli.

Tři body máte díky vaší ráně. Takhle přesně jste to chtěl?

Podíval jsem se, jak daleko jsem od brány, jestli už mám střílet, nebo ještě jít. Chtěl jsem to dávat na zadní tyč, ale že to vyjde takhle hezky...

Věděl jste hned, že to bude gól?

První moment to nevypadalo, že to tam spadne. To spíš, že to půjde nad. Ale pak začal míč rychle padat dolů, očima jsem to tlačil jako blázen.