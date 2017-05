Hradec Králové - Bohemians 1:0, vítězné loučení zařídil mladý obránce

Nováček první ligu opouští z 15. místa. Výhrou se bodově srovnal s Jihlavou, ale vzájemné zápasy ho v konečné tabulce odsoudily s propadu.

„Z pohledu výsledku jsme samozřejmě spokojení, ale z pohledu úrovně hry ne. Chtěli jsme se rozloučit s ligou vítězstvím, to se povedlo, bohužel nám to není nic platné,“ řekl trenér Hradce Karel Havlíček, který tentokrát při řešení personální krize v obraně nesáhl do dorostu, ale na pravý kraj nasadil Milana Černého, jenž obvykle nastupuje v pozici ofenzivního záložníka.

První poločas byl bez vzruchu a bylo znát, že obě mužstva vlastně nemají o co hrát. Bohemians se v první lize zachránili už v minulém kole právě na úkor Hradce. Domácí se jen třikrát dostali k zakončení z větší vzdálenosti, jenže Šípek netrefil bránu a Pázler i Plašil byli zablokováni. Ani hosté nebyli nebezpeční, pouze Havel zblízka namířil volej vysoko nad bránu.

„Zápas měl dramaticky podprůměrnou úroveň, k čemuž jsme přispěli notným dílem. My jsme si gólových šancí připravili nula, soupeř měl jednu a proměnil ji,“ přidal kouč Bohemians Martin Hašek. „Chci se fandům Bohemky omluvit za náš výkon a myslím, že by to měli udělat i hráči,“ dodal.



Ani druhá půle nepřinesla výrazné zlepšení. Hrálo se bez náboje, první střela na bránu přišla až v 72. minutě - Šmídův pokus však v pohodě chytil domácí brankář Ottmar.

Šance Bohemians však přece jenom odstartovala větší rozruch. Jenže hradecký Janoušek z osmnácti metrů vypálil těsně vedle a pod dobrém průniku Malinského se ke střele nedostal střídající Súkenník.

V 84. minutě se však domácí dočkali, když se po standardní situaci se prosadil stoper Čech. Za týden devatenáctiletý obránce si v teprve třetím utkání v nejvyšší soutěži připsal první gól.