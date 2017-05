Hradec Králové - Slovácko 2:1, naději na záchranu vystřelil Pázler

Šestadvacetiletý Pázler se trefil už po dvou minutách z penalty. Když hosté zkraje druhého poločasu vyrovnali, rychle reagoval znovu a poslal tým do vedení. To už Hradec ubránil.

On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Nováček vyhrál teprve podruhé na jaře na místo zaručující záchranu ztrácí bod.

Nový hradecký trenér Havlíček, jenž v týdnu nahradil odvolané duo Pilný - Frimmel, udělal v sestavě zachraňujícího se týmu doslova revoluci. V osmnáctičlenné nominaci na utkání nebyli Jirsák, Chleboun, Krátký či Hůlka, kteří se v minulém duelu s Teplicemi objevili v základní jedenáctce. Do hry Havlíček poslal například osmnáctiletého stopera Čecha, jenž byl dosud členem dorosteneckého celku do devatenácti let.

Do sestavy se také dostal útočník Pázler, který dosud patřil mezi náhradníky. A právě on rychle zlomil hradeckou černou domácí bilanci. Votroci totiž na jaře nedali v šesti utkáních na svém stadionu gól, ale tentokrát začali bleskově. Ve 3. minutě v klidu proměnil Pázler penaltu po faulu Břečky na Martana. Hradec skóroval na svém hřišti po 574 minutách.

Jinak byl první poločas opatrný, ani jedno mužstvo už si nevytvořilo žádnou vyloženou šanci. Jenže začátek druhé půle byl opět plný událostí.

Nejprve ve 48. minutě vyrovnal perfektní střelou levačkou Navrátil, trefil se z dvaadvaceti metrů. Poté se Hradci zranil stoper Nosek, jehož vystřídal další nováček Bederka. Dvojice středních obránců Čech - Bederka tak zažila společnou premiéru v první lize. Hned o minutu později přišel další klíčový moment. Pázler se otočil s míčem kolem obránce a dal vedoucí gól Hradce.

Poté už byla hra opatrná, především domácí si byli vědomi nutnosti neinkasovat. Hosté se snažili dostat do tlaku, jenže gólmana Ottmara příliš neohrožovali. Pokusy Šumulikoského či Havlíka nebyly dostatečně razantní ani přesné. Tettehova branka pak neplatila kvůli ofsajdu. Dotvořit hattrick se nepovedlo ani Pázlerovi, jehož zastavil brankář Slovácka Daněk.

Hradec vedení udržel a poprvé vyhrál na svém hřišti v Malšovicích. Dosud jediná dvě domácí vítězství si totiž připsal v Mladé Boleslavi, kde hostoval na začátku podzimu kvůli rekonstrukci hradeckého stadionu.