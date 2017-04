Sparta - Plzeň 2:0, obhájce titulu nestačil, domácí rozhodli v první půli

Sparta porazila rivala po třech letech, tak dlouho mu doma v lize nedala ani gól. Tentokrát jí zápas vyšel, po půlhodině dala dva góly a pak celkem bez velkých potíží utkání k vítězství dovedla. Sparťanům tak svědčilo, že v zápase zase nebyli favoritem podobně jako v nedávném derby.

Fanoušci na tribunách šíleli nadšením, záložník Vácha máchal rukama a hecoval je. Sparta vedla 2:0 a užívala si chvíle jarní slávy.

Blížil se konec poločasu a s obhájcem titulu to nevypadalo dobře. Plzeňští vyjma prvních pěti minut, kdy byli aktivnější a měli tutovou šanci, neukázali nic. Nula.

Po chybě sparťanského zadáka Kadlece běžel Krmenčík sám na bránu, kterou hájil Bičík. Veterán v letošním ročníku naskočil k teprve druhému utkání v lize a mužstvo v klíčové situaci podržel.

Jeho spoluhráči se postupně zmátořili, oklepali se. Povzbudily je dvě pohotové střely Šurala. Ve 13. minutě Lafata obral o míč váhajícího kapitána Hubníka, postupoval sám na Kozáčika, ale dopadl stejně jako Krmenčík na druhé straně.

Hubník a Bakoš cítili křivdu, že sudí Zelinka nepískl faul a dostali žluté karty. Podrážděnost se mísila někdy s frustrací, jak hosté nestačili. Přesto ještě za bezbrankového stavu měli Plzeňští slibnou příležitost, kdy po akci na pravé straně se za obranu dostal Řezník, z pravé strany poslal prudký míč přes malé vápno, ale nikdo z jeho spoluhráčů na něj dosáhnout nemohl.

Hrálo se za mírné převahy Sparty, která aktivitu korunovala po půl hodině. Lafata, který při obří absenci deseti hráčů na marodce musel zase tvořit hru, si ve středu pole odstavil Hrošovského a pak přesně odcentroval. Šural byl ve vápně rychlejší než Hejda a hlavou poslal míč k tyči - 1:0. Kozáčik se jen ohlédl.

O chvíli později sparťané na levé straně vykombinovali soupeře, následoval Konatého přízemní centr a zadní tyč zavřel Karavajev. Kde byli bránící Limberský s Petrželou?

Do gólové akce se zapojil i Vatajelu, drahá zimní posila z Rumunska hrála v lize za Spartu vůbec poprvé. A vedl si výborně. V 52. minutě Vatajelu přesně našel ve vápně Lafatu, který střelou z první napálil míč do břevna. Být to 3:0...



Nebylo a zápas byl otevřený. Hosté sice většinu prvního poločasu jen nakopávali míče, mezihra téměř žádná. Ale když po přestávce přežili šanci Lafaty, začali kousat. Vytvořili si převahu, hrálo se hlavně na polovině Sparty. Střídající Kopic vystrašil Bičíka u přední tyče, ale víc nebezpečných situací si nevytvořili.

Dvacet minut před vyběhl na hřiště Pilař, po dvou letech, které potrpěl zraněními. Svým způsobem to byla jediná pozitivní věc z plzeňského pohledu.