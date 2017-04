Teplice - Karviná 1:0, čtvrtou domácí výhru v řadě trefil hlavou Hora

Domácí zvítězili ve čtvrtém z posledních pěti utkání a na jaře prohráli jen zápas na Slavii.

Tepličtí začali lépe a v jedenácté minutě se dostali do vedení. Šušnjar poslal přesný centr do pokutového území a Hora umístěnou hlavičkou překonal brankáře Laštůvku. „Začátek ukázal rozpoložení týmů. Teplice byly v pohodě a přehrávaly nás. My neprocházíme ideálním obdobím, což vyústilo ve vedoucí branku,“ řekl trenér Karviné Jozef Weber.

Domácí měli převahu i další šance, ale Laštůvka nejprve Kučerovu hlavičku vytáhl nad břevno a poté vyrazil také Horovu přízemní střelu. Teplický gólman Grigar naopak v první půli moc práce neměl, řešil vlastně jen Budínského ránu z dálky, kterou si pohlídal.

On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Hosté po změně stran zvýšili aktivitu. Do slibné střelecké pozice se v 51. minutě dostal Panák, ale pod tlakem bránícího Šušnjara poslal míč vysoko nad břevno. Teplice brzy hru vyrovnaly. Laštůvku před odkrytou brankou zastoupil stoper Košťál, střídající Vaněček poté z úhlu zbrkle minul karvinskou bránu.

Slezané mezi 78. a 79. minutou domácí tým zatlačili, jenže zahodili hned tři slibné příležitosti. Dvakrát neuspěl hlavou Hošek a vedle mířila i hlavička náhradníka Webera. „Opakovaně nejsme v situaci, abychom ze dvou, tří brejků vstřelili gól. Na šance jsme se dost nadřeli, ale domácí si výhru uhlídali. Světélko ve výkonu je v nasazení,“ uvedl karvinský kouč Weber.

Tepličtí se v závěru vzpamatovali a sahali po druhém gólu. Horovu dalekonosnou střelu však vyrazil Laštůvka a Šušnjar po rohovém kopu efektní patičkou o kousek minul branku. Severočeši tak prodloužili domácí ligovou neporazitelnost na šest utkání, z nichž popáté na Stínadlech zvítězili.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Někomu mohlo přijít, že nás čeká jednoduchý zápas, ale věděli jsme, že to tak rozhodně nebude,“ řekl trenér Teplic Daniel Šmejkal. „Také mě těší, že se můžeme spolehnout na naší defenzivu, která udržela nulu. Snad ta forma nějakou dobu vydrží,“ dodal.