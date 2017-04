Hradec - Liberec 0:1, Severočeši uspěli venku poprvé od srpna

Hosté mají devítibodový náskok nad sestupovým pásmem, zatímco východočeský celek, který potřeetí za sebou neskóroval, dělí od předposlední Jihlavy jediný bod a může se na něj dotáhnout i poslední Příbram.



Prvních pětadvacet minut zápasu nepřineslo jedinou výraznou šanci. Pouze domácí záložník Malinský pouze slabě vystřelil na bránu a navíc mířil přímo do prostřed. Severočeši ohrozili domácího gólmana Ottmara po závaru, ale Kúdela brankáře nepřetlačil.

On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Slovan postupně přebral iniciativu a ve 33. minutě unikal kapitán Baroš Hůlkovi, ten ho přidržel, navíc poté spadl rukou na míč, rozhodčí Příhoda přesto penaltu neodpískal. „Při první situaci jsem spadl na balon hrudí, ale nemyslím si, že bych zahrál rukou,“ prohlásil Hůlka.





Pokutový kop sudí nařídil až v nastavení prvního poločasu po Hůlkově zákroku na Baroše. A Kerbr otevřel skóre. „Při penaltě jsem byl s Milanem Barošem v kontaktu, on je zkušený hráč. Ale fotbal je kontaktní sport, je v něm hodně soubojů. Myslím, že při tom, jak rozhodčí posuzoval jiné zákroky, by měl být při penaltě obezřetnější,“ přidal Hůlka.

Druhý poločase se odehrál bez větších šancí. O rozruch se tak postaral v 64. minutě Příhoda, který nejprve rovnou vyloučil za oplácení domácího Malinského. Hned na to šel ze hřiště po druhé žluté kartě i jeho sok v rozepři Ševčík.

Při hře o deseti hráčích měl převahu Hradec, příliš šancí si však nevytvořil. Domácí tak ani na osmý pokus na domácím stadionu nevyhráli a dál hrají o záchranu, když ho od sestupového pásma dělí jediný bod. „Jsme sice stále na nesestupové příčce, ale s těmi body, co máme, se liga zachránit nedá. Více bodů jsme však udělali venku, tak proč bychom nemohli přivézt další? A věříme, že se to už musí zlomit i na našem stadionu,“ uvedl hradecký kouč Milan Frimmel.

Liberec naopak ukončil devítizápasové čekání na vítězství na soupeřově hřišti. „V první řadě jsem rád za vítězství, je to naše druhá výhra venku,“ uvedl trenér Liberce Jindřich Trpišovský. „Byl to fotbal nevalné úrovně. Byl to urputný boj a válka,“ dodal.