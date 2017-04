Bohemians - Zlín 0:2, hosté uťali černou sérii a opět myslí na poháry

Bohemians ve třetím utkáním pod trenérem Martinem Haškem poprvé nebodovali a na třináctém místě mají pětibodový náskok na sestupovou příčku.



On-line Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

„Když vám každý den tu sérii někdo připomíná, pak už jste k tomu trochu imunní. Ale stejně to vnímáte. Bylo to slyšet až ve Zlíně, spadlo to z nás,“ řekl novinářům zlínský trenér Bohumil Páník. Jeho tým vyhrál po deseti zápasech.

„Klokanům“ kvůli karetnímu trestu chyběl kapitán Krch a v domácí defenzivě to bylo znát. Bohemians vstoupili do zápasu špatně, kupili chyby a od v úvodu se dostali pod tlak. Ve třetí minutě napřáhl Kopečný a jeho tečovanou střelu s problémy vytáhl na roh domácí gólman Berkovec, který pak vyrazil i Hnaníčkovu hlavičku.

Na konci dvanácté minuty už „Ševci“ vedli. Dostál poslal pomalou malou domů na brankáře Berkovce, kterou vystihl Kopečný a přes vyběhnutého gólmana poslal chytrým obloučkem míč do opuštěné branky. Hostující záložník oslavil svou druhou trefu v nejvyšší soutěži a uťal zlínské čekání na ligový gól, které trvalo 269 minut.

„Dostál tam dával balon, já jsem ho vypíchl a nejdřív jsem to chtěl střílet z jedné levou nohu. Ale nějak jsem to přehodnotil, protože jsem si na to nevěřil. Pak se mi to trochu zavřelo, ale trefil jsem to dobře. Ten hráč, co se vracel, to neodhlavičkoval,“ konstatoval Kopečný. „Podobný gól jsem dal i na podzim proti Bohemians, proti Bohemce se mi docela daří. Je to docela oblíbený soupeř,“ dodal s úsměvem.

„Dostál měl na výběr dát balon do autu, nebo gólmanovi. Už jak mu šla od nohy přihrávka, věděl jsem, že je zle. Přijal špatné rozhodnutí a ještě ho technicky špatně realizoval. Ale chyby k fotbalu patří, je to jinak spolehlivý hráč,“ řekl kouč Pražanů Hašek.

Bohemians hrozili především ze standardek. V 21. minutě se protlačil k zakončení Havel, brankáře Švengera však ani nadvakrát nepřekonal. O pět minut později na druhé straně vyrazil Hnaníčkovu střelu z přímého kopu Berkovec. Pražané se stále nemohli dostat do tempa a navíc v defenzivě často chybovali. Soupeř ale několik nadějných brejků nedotáhl, a když už poslal hlavou míč do sítě Holík, odmával pomezní sudí ofsajd.

Po pauze nahradil zraněného domácího gólmana Berkovce Fryšták a místo Markoviče šel na hrot útoku Kuchta. Bohemians přidali, Mašek ani Hašek však v 56. minutě přes Švengera balon do sítě neprotlačili. Ještě blíž k vyrovnání byl Mašek v 64. minutě, kdy po pěkné akci trefil z první břevno.

Tlak „klokanů“ pak slábl a hosté poměrně v klidu drželi vedení. Pražané sevřeli soupeře až při čtyřminutovém nastavení, ale nejprve marně žádali penaltu po zákroku na Bergra a poté Kuchta po závaru pálil mimo. „Myslel jsem si, že ho soupeř drží, že to faul je. Trošku křivdy tam možná je, ale zase jsme tam měli jiné situace, kdy jsme mohli dát gól,“ řekl dnešní kapitán Bohemians Michal Šmíd.

Naopak hosté podnikli brejk do otevřené obrany a Bartolomeu svým prvním gólem v české lize ve třetí minutě nastavení definitivně rozhodl. „Mrzí mě, že nemáme za ten výkon zpětnou vazbu v podobě gólu. Hráči tam nechali obrovské množství sil a aspoň jeden gól jsme si zasloužili vstřelit,“ dodal domácí kouč Hašek.